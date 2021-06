Chiquis Rivera confirma cirugía y aseguran que sus hermanas ‘le harán competencia’

Al parecer sus hermanas Jacqie y Jenicka seguirán sus pasos

Las hermanas Rivera ¿irán con el mismo cirujano?

Chiquis Rivera operación. Fiel a su estilo, Chiquis Rivera informó en sus redes sociales sobre su nueva cirugía plástica. Al parecer “el agüita de limón” no fue suficiente y la hija de Jenni Rivera acudió con el cirujano para hacerse unos arreglitos en su anatomía.

La cantante compartió con sus seguidores el procedimiento estético al que se sometió y varios Instagram subieron la publicaciones de sus declaraciones, como Chamonic3, escandalo_o y Despierta América. En el video se puede apreciar a Chiquis hablando muy a su estilo de su operación.

Chiquis Rivera operación: “No me hice la manga”

“Me operaron, es de las bubis, no más de las bubies, no me hice la manga, y si me la hubiera hecho les diría, pero no, me hice las bubies, las quería más paraditas, para que vean (se desabrocha la sudadera), estoy muy bien gracias a Dios, no me hice la manga, ¿Qué más dijeron?, pues bueno, ya estoy en casa…”, dijo Chiquis.

“Las quería más paraditas (dice mientras muestras sus pechos a la cámara) y pues ya se me concedió (risas), gracias al doctor Gutiérrez, y sí le pagué, así que no estén diciendo que es es gratis tampoco, o sea nadas más porque van a decir que es promoción, o sea no se cansan de estar hablando…”.