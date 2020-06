La cantante sorprende con video en redes sociales

Chiquis Rivera confiesa por qué estuvo alejada de las redes sociales

Su esposo, Lorenzo Méndez, hace algo parecido

Después de que tomara la decisión de alejarse un tiempo de las redes sociales, la cantante Chiquis Rivera reaparece y confiesa los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, al mismo tiempo que su esposo, Lorenzo Méndez, hizo algo parecido en medio de la crisis matrimonial por la que pasa actualmente la pareja.

En la cuenta de Instagram de Chica Picosa se puede ver un video, el cual se retomó de las historias de Instagram de la cantante, en el que la hija de Jenni Rivera confiesa por qué estuvo alejada de las redes sociales.

Con casi 7 mil reproducciones hasta el momento, Chiquis Rivera dijo: “Mucha gente me ha estado preguntando que por qué me retiré unos días de las redes sociales y (fue) por varias razones, pero más que nada para enfocarme en mí misma, en Janney, en mi corazón, en mi mente”.

La cantante, quien se casó con Lorenzo Méndez en 2019, está consciente que se han dicho muchas cosas por todos lados y que hay diferentes historias y diferentes versiones, por lo que han sido momentos difíciles para ella.

“Yo creo que a veces si es muy importante despejar la mente. A veces, las redes sociales te pueden, con todo lo que estaba pasando, con lo de la pandemia y pues este año, ya saben, empezó medio ‘cañón’ con lo de Kobe (Bryant), la pandemia y con lo que estaba pasando con lo de #BlackLivesMatter y pues a veces como que quería yo también descansar”.

Chiquis Rivera, quien en todo momento portó gafas oscuras, aseguró que quería mostrar todo su apoyo a #BlackLivesMatter alejándose un tiempo de las redes sociales y tomar un momento de silencio: “Leer, enfocarme en mí, en mi casa, mi familia, y pues nada, no es nada fuera de lo común”.

Por último, la cantante, hija de Jenni Rivera, afirmó que con el tiempo ella hablará de ciertas cosas, pero confesó que sí extrañaba a sus fans: “Espero que ustedes también me hayan extrañado un poquito. A veces es bueno extrañarnos, ¿no? Así que tomarnos un poquito de espacio y pues, ya, voy a comer, tengo hambre”.

Antes de que finalizara este video, Chiquis Rivera sorprendió con una imagen que decía lo siguiente: “Nunca juzgues a una persona por lo que otros dicen o te digan… haz tu propia investigación y siente las cosas por ti mismo. No seas un seguidor, sé un lider”.

Algunos usuarios de esta página no tardaron en reaccionar a este video, aunque no fue lo que la cantante esperaría: “Regresó porque no soporta que su tío (Lupillo Rivera), sea el centro de atención, ya está igual que la otra (Mayeli Alonso) diciendo que va a hablar”, “‘Mucha gente me ha estado preguntando’ (cuando nadie le pregunta, pero igual quieres decir algo. Un clásico), jajaja”, “No duró nada, ¿cómo la íbamos a extrañar? No duró ni la semana, creo”.

Archivado como: Chiquis Rivera Lorenzo Méndez reaparece