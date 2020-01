Página

Chiquis Rivera impacta a sus seguidores con un ojo morado

En un video explica los motivos de su rostro dañado

Le advierten de cuidarse mejor para evitar esas situaciones

Chiquis Rivera, la hija de la desaparecida cantante grupera Jenni Rivera, ha causado preocupación en sus redes sociales cuando se mostró una imagen de ella con un ojo morado, por lo que encendió las alertas de su público.

Y es que empezó a circular un video donde Chiquis Rivera explica los motivos de por qué terminó con un ojo morado y sorprendió a todos con el material.

Sin embargo sus conocidos, seguidores y fans le mandaron mensajes de aliento ante esta situación que no pasó a mayores, pero le advirtieron de tener mucho cuidado.

El video ya circula en las redes sociales luego de que la misma Chiquis lo compartiera a través de sus historias de Instagram.

En la cuenta del sitio @escandalo_o publicaron el video y causó gran controversia, debido a que se le nota el ojo morado a Chiquis Rivera.

“Entre otros temas no sé si vieron que fui a Estrella Esterex y me hice un procedimiento debajo de los ojos y pues pasó una cosita, no se asusten, ¿ok?”.

Desde el inicio del video, Chiquis trató de ocultar su ‘problemita’ al mostrar solo la mitad de su rostro, pero es hasta el final cuando dejó ver el tremendo moretón en su ojo izquierdo.

En la cuenta de Instagram de @escandalo_o se puede leer el siguiente mensaje de la publicación: “@chiquis cuenta que después de ir a hacerse un procedimiento estético debajo de sus ojos, así le quedó”.

Explica que a pesar de que se ve aparatoso el ojo, es absolutamente normal y que en unos días estará muy bien, incluso dice que el otro ojo ya está totalmente recuperado.

Uno de los primeros comentarios que subieron a la red social dice de manera textual: “Tan joven y bonita y ya se hace tantas cosas”, le criticó una de las seguidoras de la cuenta.

Una mujer más preguntó sobre el procedimiento y dejó al aire la posible causa del ojo morado de Chiquis Rivera: “¿Es cuando te inyectan tu sangre para las ojeras, no?”.

Alguien más decidió hacer un comentario un tanto venenoso y sarcástico y sin más lo lanzó: “Y si no fuera por esto nos dijeras que toda es natural y sus labios”.

Sin embargo otras seguidoras analizaron un poco más la situación y se mostraron escépticas a las explicación debido a varios motivos que consideraron importantes, por lo que dudaron de la veracidad de las palabras de Chiquis Rivera: “En su story marca que fue hace 7 horas a ese lugar y apenas hace una hora se le puso así el ojo”.

Otra persona recordó un comentario que hizo la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien criticó a Alexa Dellanos por la cantidad de operaciones que tiene en su cuerpo y le dijo: “@machadooficial aquí esta otra Alexa para que le digas que ya no se siga haciendo arreglos, no los necesita a esa edad…”.

Y no pudo faltar la burla de parte de un sector del público, que le hicieron ver que con ese ojo morado y su complexión: “Ahora sí parece (oso) panda”.