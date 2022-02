Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez en escándalo por el libro de la hija de Jenni Rivera

La cantante apareció con el ojo morado ¿cubriendo a Lorenzo Méndez?

El tío de Chiquis opinó en su momento sobre lo que sucedía en la relación de su sobrina Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están envueltos en polémica a un año de haber anunciado su separación tras unos meses de casados, y cuando ya los dos tienen una relación amorosa con distintas personas, el libro de la hija de Jenni Rivera provocó que resurgiera el escándalo de la violencia doméstica que enredó su matrimonio y ahora todo sale a la luz. Y es que a través de la página de Instagram de ‘Chisme no Like‘, se dio a conocer en enero de 2020 un sospechoso video de cómo en ese momento, la hija de Jenni Rivera justificaba el traer su ojo morado, que en su tiempo, se hablaba de violencia doméstica, pero como estaba aún casada con Lorenzo Méndez, ella trató de tapar todo. Un polémico video de Chiquis Rivera con el ojo morado está dando de qué hablar Desde hace años se dijo que la relación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estuvo llena de escándalo porque él tenía problemas con los vicios, se hablaba de drogas y alcoholismo, mientras que para nadie fue un secreto que a la hija de Jenni Rivera también le gustaba beber sus copas de más, lo que supuestamente ocasionaba problema entre los dos. Luego de la separación de la pareja, se dijo que la principal razón fue la violencia que sufrió ella a manos de Lorenzo Méndez aunque ninguno de los dos habló abiertamente del tema, pero sí se enfrascaron en una guerra de indirectas muy directas a través de las redes sociales.

El hermano menor de Chiquis Rivera fue testigo de la violencia de Lorenzo Méndez Después de la separación de la pareja, el hermano menor de Chiquis Rivera, Juan Ángel también conocido como Johnny, fue el que destapó el escándalo asegurando que él había sido testigo de cómo Lorenzo Méndez golpeó a su hermana, lo que sin duda dejó muy ‘mal parado’ al cantante y de ahí se inició la separación. Tras varios meses de ‘negociaciones’, los papeles del divorcio de la pareja se detuvieron en mero trámite y nadie sabía por qué no quedaban completamente libres, sin embargo trascendió que Lorenzo Méndez no quería firmarlos hasta que no hubiera una ‘cláusula’ que tenía que pactar y era que supuestamente Chiquis Rivera no ventilara nada de su matrimonio en un libro, que acaba de sacar.

La hija de Jenni Rivera contaría en su libro la violencia doméstica a manos de Lorenzo Méndez En una entrevista para ‘People en español’, Chiquis Rivera dijo que en efecto, existe un capítulo en su libro en el que habla de violencia doméstica, específicamente de cómo Lorenzo Méndez la agarró una ocasión del cuello, sin embargo, no quería dejarlo porque supuestamente ella se casó con la idea de quedarse con la misma persona durante toda su vida. “Yo no soy una que se va a dejar”, expresó en medio de su declaración de que si vivió violencia doméstica, ella se defendió en la medida de lo posible, pero que sí fue algo por lo que acabó decepcionada de Lorenzo Méndez (aunque nunca menciona su nombre, pero es obvio): “Tenemos que estar en una relación con una persona que nos va a cuidar”.

El video de su justificación al ojo morado ¿que le puso Lorenzo Méndez? El video del Instagram de ‘Chisme no Like’, da cuenta de cómo en enero de 2020 Chiquis Rivera trató de esconder el episodio de violencia que vivía por parte de Lorenzo Méndez: “Aclarando, a la gente que está diciendo, comentando, pensando que alguien me pegó, que me pelee con alguien…. no, Lorenzo no me pegó ¿ok?”, se escucha decir a la cantante. Con todo y el notable ojo morado que tiene en la cara, la hija de Jenni Rivera precisó bromeando: “No más me nalguea, eso sí, pero como sea… no”, dijo en ese instante en que aparentemente las cosas ya no iban bien en su matrimonio y Johnny Rivera vivía con el matrimonio en la casa, por lo que seguramente fue testigo de sus peleas.

Lorenzo Méndez supuestamente escupió a Chiquis Rivera y la agarró del cuello En la descripción del video de Chisme no Like, se cuentan varios pormenores de las declaraciones recientes de Chiquis Rivera sobre lo que detalla en su libro: “Luego de que este fin de semana la hija de #JenniRivera diera a conocer en una entrevista haber sido víctima de violencia doméstica por parte de su aún esposo, de quien dice la ahorcó y escupió”. “Les recordamos que nosotros esa noticia la habíamos dado hace exactamente dos años, mostrando la prueba de aquel moretón en uno de sus ojos, justificando que se trataba de un tratamiento estético al cual se había sometido. Pero de muy buena fuente sabíamos que lo que vivía Chiquis era violencia dentro de su matrimonio, pese a que ella lo encubriera todos sabíamos se debía por los excesos y adicciones del cantante. Y es que resulta que guardó por tanto tiempo esa información para venirla a publicar en su libro, dejando claro que todo siempre se trata de negocio en esa familia, sin importar la gravedad del asunto”, se lee en la publicación del video.

El tío de Chiquis Rivera no se quedó callado y habló En su momento, cuando se dio a conocer el episodio de violencia de su sobrina Chiquis Rivera, a manos de Lorenzo Méndez, el pastor Pedro Rivera Jr, tío de la cantante, mencionó su parecer: “Ella no quería casarse para terminar divorciada, ella quería casarse para hacer una familia y no resultó”, comentó. “Lorenzo le escupió en la cara y la agarró del cuello”, es lo que le dice la reportera al tío de Chiquis Rivera, a lo que él contestó: “Eso no sé mucho de eso, pero si ella lo dice, no creo que Chiquis esté mintiendo”, comentó el pastor quien en todo momento ha apoyado a su sobrina por el amor que le profesa a su hermana Jenni Rivera.

La gente opina de la violencia en la pareja Los comentarios de la gente ante el escandaloso video de Chisme no Like, presentando a Chiquis Rivera con un ojo morado presuntamente por haber recibido violencia por parte de Lorenzo Méndez, no se hicieron esperar: “Wow, Que bueno que decidió hablar y sobre todo que logró salir de esa relación. No todas lo consiguen”, “Quizás en su momento lo perdonó y se la dejó pasar pero si ella quiere vender su historia en su libro pues que lo haga”. “Creo que no importa como lo dijo y cuando…la víctima decide cuando y como no ustedes! Lo importante es que lo dijo y no se quedó callada!”, “Yo a esa mujer no le creo ni un padre nuestro”, “Pero acuérdase que ellas cuando pequeñas vivieron el matrato entre sus padres, afecta a ellas, la historia se repite”, “Ella puede usar la información como ella quiera porque al final ella fue quien lo vivió o lo sufrió, la molestia de ustedes es porque no pudieron vender la nota antes que ella? No se pasen, el punto es la violencia que ella tuvo que pasar”, sentenciaron varias personas. AQUÍ EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA HABLANDO SOBRE EL OJO MORADO Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.