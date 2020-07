Malas noticias para Chiquis Rivera

La cantante confiesa que tiene los nuevos síntomas del coronavirus

Estos síntomas son pérdida del olfato y diarrea

Luego de que Chiquis Rivera anunciara a través de las redes sociales que ella y su esposo, Lorenzo Méndez, tienen coronavirus, ahora la cantante confesó que tiene los nuevos síntomas de esta enfermedad… pérdida del olfato y diarrea.

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, compartió con sus fans cómo se siente ahora que está contagiada de coronavirus.

En primer lugar, la cantante muestra una taza que tiene impresas las palabras “Independiente”, “Aventurera” y “Positiva”, así como el signo zodiacal Sagitario.

Más adelante, Chiquis Rivera, quien luce sin una gota de maquillaje, confiesa que “sigue igual de despeinada”, pero lo bueno fue que se bañó.

“Me estoy tomando mi té, la verdad todavía no puedo probar ni mad…, nada. Ayer tuve un dolor de cabeza horrible casi todo el día, hoy igual, aquí es donde siento el dolor”, y en ese momento, la cantante suelta su taza de té para tocarse la sien del lado derecho.

“Me duele el cuerpo, las rodillas y se me soltó el estómago, pero pues yo les dije que les iba a dejar saber cómo estoy, ahorita estoy aquí sentadita en un banco afuera de ‘su casa‘ (refiriéndose a su hogar), tomando el sol, voy a caminar un poquito y luego me voy a acostar otra vez”.

La cantante se dirige nuevamente a sus seguidores para decirles “salud” y desearles “un feliz sabadito” mientras se toma su té.

“No sé si se diga así, ‘no puedo probar’, pero básicamente perdí el sentido de probar, y de oler. Tengo que decir que esa es la peor parte de todo, porque me encanta comer y me encanta oler la comida, así que no puedo probar ni oler nada”.

Más adelante, Chiquis Rivera compartió una imagen en la que se muestran los cinco sentidos del cuerpo humano: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto.

“Pues ahí tienen, les dejé esa imagen para que vean, ya aprendí, tuve que verlo ahí en el Internet, perdí el sentido de saborear, de oler, también les digo que cuando me estaba bañando como que sentía raro, como que no sentía el agua que me tocaba la piel, pero creo que eso es lo más frustrante y también que no (me) puedo ejercitar, no puedo hacer ejercicio”.

Por último, la hija de Jenni Rivera dijo que “tenemos vida”, además de que hay que darle gracias a Dios que esto va a pasar: “Este virus (coronavirus) no puede conmigo, Dios es grande, soy hija de Dios”.

También, Chiquis Rivera compartió un mensaje que le hizo llegar una admiradora y que le levantó el ánimo: “Perdiste el ‘gusto’, pero tú estás bien, te entendemos perfectamente. Al fin, gusto es probar. Un abrazo, espero te recuperes pronto. Te amo”.

