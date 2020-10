Chiquis Rivera se la pasa de lo mejor con amigos

Captan a la cantante muy pegadita a un empresario

Muchos se preguntan si es su nuevo novio

¿Y Lorenzo Méndez? La cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, se la pasa de lo mejor con amigos y la captan muy pegadita a un empresario, llamado Jorge Cueva y conocido como Mr Tempo, por lo que muchos se preguntan si es su nuevo novio.

Es en la cuenta de Instagram de Chamonic donde se puede ver esta evidencia por la que algunos aseguran que la cantante ya olvidó a Lorenzo Méndez, quien sigue usando su anillo de bodas.

En este video, de apenas unos cuantos segundos de duración, se puede ver a Chiquis Rivera junto a un empresario mientras intercambian miradas. Se nota que ambos la están pasando genial.

Los internautas no dejaron pasar mucho tiempo para compartir sus ‘teorías’: “Se parece un poco a Ángel del Villar”, “Con razón dejó a Lorenzo. Que bárbara, no deja pasar tiempo. No le den importancia a esta vieja”, “Ella quiere a alguien que no tenga que mantener”, “Esto se está poniendo bueno (el chisme) mañana a ver con qué sale Lorenzo”, “Le coquetea y esa mirada que se echan”.

Algunas personas lograron identificar al empresario, que podría ser el nuevo novio de Chiquis Rivera, y así se expresaron:

“Se parece a Mr Tempo”, “Él es Mr Tempo, es un tipazo, el señor restaurantero de Ensenada”, “¡Mr Tempo!”, “Es Mr Tempo y si tiene muchos restaurantes y abrió apenas uno en Santa Mónica”.

Por otro lado, una persona ‘sepultó’ las esperanzas de los admiradores de la cantante que querían verla con un nuevo amor: “Nada qué ver, el Tempo solo le está dando la atención como a todas las figuras públicas que visitan sus restaurantes”.

Pero, ¿en realidad será así? Da click en la siguiente página que aún hay más ‘evidencia’ de este encuentro.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ