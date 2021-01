La periodista María Celeste Arrarás no se quedó con las ganas de halagar al “dueño de las quincenas” de Chiquis Rivera: “Que muñeco”, mientras que el actor mexicano Alexis Ayala comentó: “El perro éxito. Bendiciones y salud”.

Y mientras La Veneno Sandoval , ex conductora de Suelta la sopa, expresó: “Que linda”, la también ex conductora, pero del programa Un Nuevo Día, Rashel Díaz, fue más efusiva: “Aww, que bello (refiriéndose a Pancho). Estás hermosa! Bendiciones”.

No pasó mucho tiempo para que admiradores de la cantante se expresaran luego de ver esta publicación, que causó sorpresa en muchos, tanto por su nuevo look como por haber “presentado” a Pancho.

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de la cantante Chiquis Rivera, quien además de dejarse ver con nuevo look, presenta al “dueño de sus quincenas” y no es Lorenzo Méndez, de quien se dice que ya regresó con la hija de Jenni Rivera.

“Te amo, mamá”

Como se mencionó anteriormente, Chiquis Rivera, ¿o alguien más?, le hizo al “dueño de las quincenas” de la cantante su propia cuenta de Instagram, y al ver que lo habían presentado, no dudó en escribirle a la hija de Jenni Rivera: “Te amo, mamá”.

Seguidores de la ex de Lorenzo Méndez no tardaron en halagarla por su nuevo look: “Me recuerda mucho a como eras hace un tiempo, como cuando apenas empezabas y salió ahora, te amo”, “Wow, tu cabello, a romperla”, “Que bella”.

Por su parte, el cantante y compositor Fernando Corona, al ver esta imagen, dijo lo siguiente: “Pensé que eras Thalía”, a lo que otras personas respondieron: “Yo también, en unas fotos siempre se parecen”, “Si se parece un buen a Thalía”, “Si pensé lo mismo y más en la segunda foto”, “Ella es una versión más bonita de Thalía”.