“Tanto talento fuera de Univisión y poner este tipo de rellenos”, “¿Qué le panzó, digo pasó?”, “¿Y qué pasó con la limonada?”, “No entiendo cómo Univisión llevó a Miss Peggy”, “¿Qué hace, canta?”, “¿Pero qué se comió?”, “Kilos mortales”, “El agua de limón no está funcionando”.

“¿Y qué pasó con la limonada?”. Para presentar su nuevo sencillo, titulado Mi problema, Chiquis Rivera estuvo como invitada especial en Nuestra Belleza Latina, donde la cantante quiso deslumbrar, pero no contaba con que algo saldría mal.

“Deslumbró con tamaño traje dorado”, “Muchas galletas de animalitos”, “Si Jomari parecía regalo de Navidad, esta Piggy parece bola gigante de arbolito de Navidad”, “Es una bomba la torta Rivera”, “Ay Dios, ya no le funcionó el agüita de limón”.

Una persona se expresó de la siguiente manera de la ex de Lorenzo Méndez, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna: “Una sola pregunta, ¿en qué forma deslumbró? Porque ni siquiera tiene gracia para hablar, mucho menos para cantar” (Archivado como: Chiquis Rivera quiere deslumbrar en Nuestra Belleza Latina, pero algo sale mal).

Y si las burlas a su físico ha sido una constante durante su carrera artística, algo por lo que también Chiquis Rivera ha sido muy criticada es porque, según varias personas, no tiene talento ni mucho menos está al nivel de su madre, Jenni Rivera.

Y cuando parecía que las críticas terminarían, éstas seguían haciéndose presentes: “Mejor que la manden al programa de Kilos mortales”, “A mí me daría vergüenza pararme junto a tanta belleza y talento si fuera ella”, “Si pues, deslumbra que enceguece”, “Qué efectiva el agua de limón”.

Como se mencionó líneas arriba, Chiquis Rivera, además de cantar su nuevo sencillo, participó en una dinámica en la que tenía que recomendar algunas de sus canciones y estas fueron las que eligió: Completamente, Está de monda no querer, Ahora y Esa no soy yo.

Le dicen a Chiquis Rivera que con esa vestimenta “se ve fatal”

Los internautas no tenían piedad y cada vez más se le iban con todo a Chiquis Rivera, quien quiso deslumbrar en Nuestra Belleza Latina, pero algo salió mal: “Y con esa vestimenta se ve fatal… parece de esas chanchas que son alcancías y que las pintan con pinturas en spray”.

“¿Qué onda? ¿Y su dizque keto diet? Más bien, hace la del TDT, o sea, Traga De Todo”, “Cómo no va a deslumbrar, todo ese brillo amarillo que llevaba era más que todas las luces del estudio”, “Dios mío, ¿pero ella no se mira antes de salir dizque a cantar?”, “Uy no, qué corriente, como siempre de naca”.