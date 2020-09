Chiquis Rivera informa que está nominada al premio Grammy latino y llora en video

Detalla que está en la categoría de mejor disco banda y rompe en llanto ante la alegría

La aún esposa de Lorenzo Méndez no puede resistir sus emociones y cautiva a sus fans

Con lágrimas en los ojos, Chiquis, la hija de Jenni Rivera y esposa de Lorenzo Méndez, revela a todos sus seguidores que de manera sopresiva le informaron que está nominada al premio Gramy latino para mejor disco de banda, de acuerdo a un video que se filtró en la cuenta de Instagram de @escandalo_o.

Tras unas semanas en que ella misma informó de sus separación definitiva de su esposo Lorenzo Méndez, la cantante dio la noticia visiblemente alegre.

Y así lo dejó ver en sus comentarios por medio de dos videos cargados de sentimientos, dirigido a sus fans y a todos los que la ayudaron a lograrlo.

“Estamos nominados, no puedo ni respirar, estamos nominados para un Grammy latino, estoy tan feliz, tan contenta, tan agradecida, ahorita regreso”, dijo de manera muy emocionada la cantante.

“Ok, ya prendí la luz, ya me controlé un poquito, todavía sigo algo despeinada porque literal me dijeron minutos antes de dejarles saber aquí, a la gente que me apoya, estoy tan agradecida, han sido días muy difíciles, pero Dios ha sido muy bueno, es para mejor disco banda, soy la única mujer en la categoría 27”, detalló la hija de Jenni Rivera.

Pero agregó: “Estoy enamoradísima de mi disco, agradecida con todo mi equipo”, dijo sin dejar de sentirse completamente emocionada por la nominación al premio Grammy latino.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la cantante, ya que algunas personas reaccionaron de manera sarcástica a este mensaje.

Una de ellas dijo: “A ver la actitud de Alejandro Sanz que está nominado con 3, ese sí es artista y no hace tanto teatro, esta sí que es teatrera”.

Para ver el video haz click aquí.