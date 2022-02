Chiquis Rivera hace fuertes declaraciones: “No por ser mi familia significa que tenga que serles incondicional”

Chiquis: “Estaba en un ambiente tóxico”

Así se defendió Juan Rivera de las acusaciones de Janney, Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera guardar lealtad: ¡Este pleito familiar parece no tener fin! La hija de Jenni Rivera, Chiquis, acaba de confesar a través de su podcast, que pese a los problemas familiares que han estado enfrentando ella con sus tíos y su abuela, prefiere pintar “rayita”, y alejarse de los problemas. Recordemos que el pleito familiar que están viviendo es a causa del dinero que dejó Jenni Rivera de la herencia, y las empresas Jenni Rivera Enterprises.

Chiquis Rivera ya se ha manifestado muchas veces en contra de su tía Rosie, de Juan Rivera y de su abuela Doña Rosa Saavedra. Chiquis, a través de un live en Instagram, destapó un supuesto robo de las empresas de Jenni Rivera, donde inmediatamente su tío Juan, salió a su defensa convocando una rueda de prensa para aclarar la situación.

Chiquis dice no guardar lealtad incondicional a su familia

A través del portal de noticias Univisión, se dio a conocer que, Chiquis durante su último programa del podcast ‘Chiquis and Chill’, que definitivamente optó por romper lazos con su familia, su tía Rosie, su abuela Rosa Saavedra, y su tío Juan Rivera, ya que no les guardará lealtad incondicional a raíz de la serie de problemas que han enfrentado.

“Decidí el año pasado que ya no voy a dejar de tratar de mantener relaciones solo porque nos corre la misma sangre por las venas”. no estamos en la misma página, en la misma frecuencia y una persona no me da lo que le doy, si no se está esforzando tanto como yo, tengo que decirle, ‘Adiós’, y eso no quiere decir que deje de quererlo. Eso no quiere decir que no le deseo lo mejor. Sigo deseándoles lo mejor, pero por mi bienestar mental, mi bienestar emocional tengo que quererlos de lejos y a veces eso es difícil de hacer y duele un poco” Confesó la intérprete de “Quiero amanecer con alguien”.