Por medio de la cuenta de Escándalo , se puede leer la siguiente información: “Como la ven que Chiquis ya no sigue a la abuela Rosa en su cuenta de Instagram y hasta borró una foto que tenía con ella que estaban cocinando!!! Quizá es que Chiquis no quiere ver los en vivos de la abuela en reunión con sus hijos Juan, Rosie, nietos , etcétera.

No todo estaría perdido entre Chiquis Rivera y la señora Rosa

Aunque se asegura que Chiquis Rivera ya no sigue a la señora Rosa en Instagram, y que incluso borró una foto, por lo pronto decidió conservar algunas de ellas, por ejemplo, una imagen en la que se puede ver a la cantante en brazos de su abuela cuando era apenas una niña.

“Mi abuela hermosa, bella, que tanto amo, @senora_rosa! Feliz cumpleaños!!! No hay suficientes palabras para explicarle lo tanto que significa para mí. Desde niña me cuidó y me enseñó a trabajar… y ahora de adulta sus consejos y oraciones me dan aliento”.