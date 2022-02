Vieira Vidente comparte inesperado video en sus redes sociales

La reconocida psíquica revela que Chiquis Rivera no habló con la verdad en su libro Invencible

Además, dice que es lo que sintió Lorenzo Méndez al encontrar su nombre en este texto ¡Qué fuerte! A unos días de que saliera a la venta el libro Invencible, el cual está agotado, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela que Chiquis Rivera no habló con la verdad en este texto, además de compartir lo que sintió el también cantante Lorenzo Méndez al encontrar su nombre y los señalamientos que se le hacen. A punto de llegar a un millón 300 mil suscriptores, Vieira subió este inesperado video en su canal oficial de YouTube, provocando todo tipo de reacciones entre los usuarios, pues están los que se muestran a favor de la hija de Jenni Rivera y los que muestran su desacuerdo con ella. Mucha atención… Vieira Vidente le ‘echa’ las cartas a Chiquis Rivera De inmediato, Vieira Vidente comentó que Chiquis Rivera no comenzó muy bien con esta lectura de cartas: “Ella dice que está brillando como una estrella, pero tiene en las manos dos ‘jarrones de agua’, con uno dice que ‘con esto, a quien le caiga’ y con el otro dejando atrás el pasado diciendo su verdad”. A continuación, la psíquica sacó otra carta que muestra a la hija de Jenni Rivera con su exesposo, Lorenzo Méndez: “Esto apenas comienza, este libro va a traer muchas consecuencias”, comentó Vieira, quien quiso averiguar sí la cantante en realidad dijo toda la verdad en su libro Invencible.

¿La cantante dijo toda la verdad en su libro? “Las cartas me están diciendo que Chiquis va a tener problemas con su casa y se le va a dificultar un poco el dinero. Aquí me sale una pareja nuevamente con una casa, pero ¿qué pasa? Yo no veo que se case (con su actual novio, el fotógrafo Emilio Sánchez), viene un rompimiento más adelante”. Tal parece que el lanzamiento del libro Invencible no le traerá toda la felicidad que esperaba Chiquis Rivera: “Yo veo también que ella va a decir que la casa la tiene en venta y que quiere una más chica, pero eso no es verdad, es para tapar algunas cosas, como deudas, pues no puede pagar esa cosa”, reveló Vieira Vidente.

Chiquis Rivera no terminará muy bien este 2022 A continuación, Vieira Vidente aseguró que Chiquis Rivera no terminará muy bien este 2022 por culpa de su libro Invencible: “Todo iba bien hasta que ella vino a hacer este libro, y como dice el refrán, ‘ya la regó’, y lo que le viene a ella son dimes y diretes”. Aún faltarían más revelaciones por compartir. “Ella está muy preparada. Aquí me sale que antes de sacar este libro, se asesoró muy bien con sus abogados, y sí Lorenzo Méndez quiere demandarla, las cartas me dicen que sí, él tomará algunas decisiones porque lo que él quieres es limpiar su nombre, pero él no va a ganar”.

Lorenzo Méndez le daría la espalda, una vez más, a su ex En otra lectura de cartas, Vieira Vidente comentó que Lorenzo Méndez le daría la espalda, una vez más, a su ex Chiquis Rivera, pues ya no quiere saber nada de ella al creer que fue lo peor que le pasó en su vida, dejándolo marcado para siempre. Pero esto no sería todo… “No veo que (Chiquis Rivera) vaya a tener tanto éxito con este libro porque ya la ha ‘regado’ mucho y muchas personas ya no creen en ella. En una entrevista que vi, me di cuenta que tiene un ojo más morado que otro y me dije que había pasado algo, y si Lorenzo la tocó, ella no es de las que se quedan tranquilas”.

Chiquis Rivera tomará una decisión muy importante “Chiquis Rivera tomará una decisión muy fuerte y dará unas declaraciones en los últimos días de febrero, marzo y abril. Ella hará duetos, pues tiene al sol girando de frente, a su favor, pero déjenme decirles nuevamente que no va a terminar bien antes de que finalice el 2022”, compartió Vieira Vidente. La psíquica expresó que no ve bien a la cantante, pues si no le pasa una cosa, le pasa otra: “Vendrá una persona, nuevamente, un hombre, que le va a clavar el cuchillo por la espalda, no está de su lado y hablará muy mal de ella”. Sin dejar pasar mucho tiempo, sacó tres cartas más, pues había algo que no le daba buena espina.

La hija de Jenni Rivera “no habló con el corazón en la mano” Y cuando nadie lo esperaba, la psíquica aseguró que la hija de Jenni Rivera “no habló con el corazón en la mano” en su libro Invencible: “Aquí ella no lo dijo todo, eso fue parte, supuestamente para ella, y veo que no habló con toda la verdad, pues tiene más secretos y sacará ‘otros’ libros más adelante”. “Aquí me sale una persona, no muy gordo ni muy flaquito, tomando decisiones del lado de ella y firmando papeles con ella. Chiquis Rivera más adelante encontrará el amor, no se va casar y no muere con este chico (refiriéndose de nueva cuenta a Emilio Sánchez), pues habrá un distancimiento y dirá que se dejaron porr equis razón, pero ella le será infiel”.

¿Y Mr Tempo, qué pasará con él? Para finalizar con su lectura de cartas, Vieira Vidente compartió que Mr Tempo, exnovio de Chiquis Rivera y a quien no le pareció para nada haber aparecido en este libro, se siente derrumbado, y por más que quiera demandarla, no tendrá éxito por más que sea un hombre de mucho dinero. “Chiquis no está sola, está muy bien asesorada, y sí ella me estuviera escuchando, le diría que esté tranquila, pues ni Mr Tempo ni Lorenzo Méndez no van a salirse con la suya ni van a ganar ninguna demanda. Tú estás muy preparada, tú sabías lo que estabas haciendo”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).