Hace apenas unas semanas, Chiquis Rivera sorprendió a todos al anunciar que rifaría su camioneta

A pesar de que ya hay un ganador, la cantante no la ha entregado y levanta sospechas

“Ya no van a servir los amortiguadores de tanto peso”, expresan usuarios ¿Tiene problemas de dinero? Luego de que anunciara que rifaría su original camioneta, y por la que muchos llegaron a creer que estaba pasando por problemas economicos, Chiquis Rivera aún no se la ha entregado al ganador, por lo que levanta sospechas. La cuenta de Instagram de Chamonic compartió una publicación que de inmediato causó reacciones de todo tipo y la cual dice lo siguiente: “Me han estado mandando fotos y preguntando que si este no es la camioneta que Chiquis rifó…. si esa es, aún no la entrega al parecer! Ojalá Chiquis cuente el por qué no la ha entregado (Seguro ya le dijeron). “Ya no van a servir los amortiguadores de tanto peso”, dicen de la camioneta que rifó Chiquis Rivera Ante la duda si la hija de Jenni Rivera ha entregado o no la camioneta, usuarios expresaron sus puntos de vista: “Ya no van a servir los amortiguadores de tanto peso; ya para que la entrega”, “Con razón nunca subió el video donde ella misma la entregaría. Así lo dijo”. “Tal vez Chiquis compró boleto también y de suerte ganó”, “Ahorita hace un en vivo para responder, tal vez se la ganó Omi o algún fantasma!!!”, “Le está metiendo más millas, ya después que termine sus pendientes, tal vez la entrega”. “Oh, Dios mío, eso no se vale, se pasa esa mujer“.

Siguen las sospechas hacia Chiquis Rivera Horas más tarde, en esta misma cuenta, se compartió una publicación donde se informa que una de las ganadoras de la rifa de la camioneta de Chiquis Rivera, de nombre Lorena, dice que ni la cantante ni su amiga Omi le responden y tampoco le han dado los mil dólares que se ganó en este sorteo. “Omi le dice que le enviaran un cheque, pero eso ya no se usa teniendo tantas aplicaciones para enviar dinero de inmediato. Ojalá Chiquis cumpla, y si no sabe que está, pasando, díganle para que se entere”, se puede leer en esta publicación.

Chiquis Rivera no aclara la situación Ni en su publicación más reciente ni en sus historias de Instagram, la hija de Jenni Rivera ha comentado hasta el momento la razón por la que no ha entegrado la camioneta al ganador de la rifa. Tampoco en su cuenta de Twitter ha dicho algo al respecto. “Lo gastó en limones. Para adelgazar”, “Habiendo tanta app que en minutos les llega y ya la mayoría de los bancos manejan alguna app de esas”, “Pues ahí la gente está más pende… quien compró los boletos”, “Qué mala onda con esa Chiquis, se pasa”, “¿Que la gente no capta que ahorita anda cosechando limón para seguir manteniendo su cinturita de Shakira?”, expresaron otros internautas.

Más personas se dieron cuenta que Chiquis Rivera no ha entregado su camioneta A través de la cuenta de Instagram de Escándalo, se compartió otra publicación con un par de fotografías en las que se pregunta nuevamente la razón por la que la cantante Chiquis Rivera no ha entregado la camioneta al ganador de la rifa. “Como nada se les escapa, según yo tengo entendido, ella va a ir personalmente a entregar el carro que rifó y hará un en vivo cuando eso suceda!!! (Según me dicen) esperemos”, dice esta publicación y nuevamente la hija de Jenni Rivera levantó sospechas.

Aparece el ganador Tal vez por todo el escándalo que provocaron las fotos en las que se distingue la camioneta que Chiquis Rivera entergaría al ganador de la rifa, la persona que obtuvo este premio dio señales de vida: “Ya se comunicó conmigo y tengo fecha… Si yo el que me la gane no tengo apuro, no sé porque los demás si”. De inmediato, usuarios reaccionaron a esta publicación: “Cachetada con guante blanco a esos que la odian por placer, bien por el chico y que ojalá Chiquis ignore a esa gente que solo la ataca por gusto”, “Eso dice porque no le queda otra que esperar”, “¿Qué más le queda decir? A lo regalado, ¿qué fuchi le pones?”, “Porque es seguidor de ella, ¿qué esperaban, qué se enojara y Chiquis lo expusiera como lo hizo con la ganadora de los mil dólares? Tonto no es”.

Chiquis Rivera, ¿se queda sin dinero? Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, sorprendió a todos al decir que rifaría su camioneta, por lo que muchos se preguntan si se quedó sin dinero, además de recibir duras críticas.En un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, la ex de Lorenzo Méndez muestra su camioneta en color morado modelo 2012, a la que se refiere como “G Wagon”, y que tiene hasta el momento 63 mil millas recorrridas. “Con el corazón en la mano, estoy rifando mi 2012 G-Wagon que tiene 63 mil milas y en excelente condición. Uno de ustedes pueden ser el ganador o ganadora. Entra al link en mi bio para más información” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Un regalo para sus fans? “Qué onda, mi gente. Como pueden ver aquí, mi camioneta, mi G Wagon, del año 2012 tiene 63 mil millas, nuevecita, porque por dentro está limpiecita, como pueden ver, con mi logotipo. En las llantas tengo el logotipo de Be Flawless, la hice morada porque ese es su color”, comentó Chiquis Rivera. La cantante compartió también que ya llegó el momento de decirle adiós a su camioneta: “Amo esta camioneta, me duele el corazón, no saben cómo y cuánto me duele, pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de ganarse esta camioneta que tanto amo”.

Chiquis Rivera entregaría personalmente la camioneta al ganador de la rifa Visiblemente emocionada, Chiquis Rivera expresó que su camioneta ha estado con ella tanto en las buenas como en las malas: “Voy a estar vendiendo boletos por un mes”, dijo la cantante, quien invitó a sus seguidores a que entren a su sitio web para checar más detalles. “Le acabo de poner también un sistema de sonido, es la bomba. Por un mes voy a estar vendiendo boletos, a 100 dólares cada boleto, cada persona puede comprar hasta 10 boletos, y también quería decirles que yo se las podría llevar personalmente si viven en California y quizás en Arizona”.

“Le duele el corazón” rifar su camioneta Para finalizar con este video, el cual provocó reacciones de todo tipo e hizo que varios se preguntaran si Chiquis Rivera se quedó sin dinero, la cantante invitó de nueva cuenta a sus fans para que la apoyen comprando un boleto para esta rifa. “Me duele el corazón, pero también me da alegría porque ustedes van a poder tener algo que ha estado conmigo tantos años y que quiero tanto, y si quieren, hasta les firmo aquí (señalando una de las puertas) o no sé dónde, y si no quieren autógrafo, también”.