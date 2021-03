“Sigues igual, pero con más dinero , no más que el dinero no hace talentosa a una persona, el talento es que lo hace cuando uno deja de decir que es talentoso y todas esas cosas que ponen en que sufrimos y bla bla bla, solo son palabras de una persona con baja autoestima”. ¿Será?

Y cuando todo parecía que serían halagos para Chiquis Rivera por mostrar su piernón en vestido entallado, así como felicitaciones por su contundente mensaje, no fue así, ya que una usuaria no se anduvo por las ramas y se expresó de la siguiente manera:

“No nací lista, tuve que pasar momentos difíciles, brincar sobre los obstáculos y aprender a ignorar a los que no creyeron en mí. Pero gracias a Dios aquí estoy de pie y más lista que nunca!”, escribió la hija de Jenni Rivera desde el foro del programa Tengo talento mucho talento.

“Sin extensiones, para que vean, tomándose sus vitaminas y la biotina, te ayudan con tu cabello. Todo esto es mío”, comentó la hija de jenni Rivera, quien luce un look muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores y el cual encantó a todos.

Aunque no realiza publicaciones tan frecuentes como solía hacerlo meses antes. la cantante Chiquis Rivera comparte con sus fans algunos aspectos de su vida personal a través de sus historias de Instagram. En esta ocasión, presume lo bien que se ve su cabello gracias a las vitaminas.

Y si a alguien consiente la cantante no es a ninguno de sus hermanos, mucho menos a alguna pareja amorosa, sino a su perro “Pancho Marín”, de quien recientemente presumió la enorme casa que le mandó construir y que promete ser espectacular.

“Las pastillas que me trajeron el día de hoy, ‘me vale mad…’, dolor de cabeza, migraña, estrés, tensión nerviosa, falta de sueño, mala memoria, mal carácter, depresión, ansiedad, irritabilidad, oh Dios mío”, comentó la cantante, quien antes mostró que, además de algo saludable, se estaba comiendo uos Cheetos.

Emocionado por este presente que recibió, la cantante no dudó en recomendar el trabajo de su amigo. Aún faltarían más historias por compartir por parte de Chiquis, quien al parecer tuvo un día muy ajetreado y no dudó en hacerlo saber.

Y después de realizar varias actividades durante todo el día, la cantante, para dejar tranquilos a sus fans, compartió una foto desde su recámara, aunque no como muchos pensarían, si no para agradecer a Dios que había llegado a su cama”con bien”.

En una publicación que realizó hace apenas unos días, mencionó que estaba muy emocionada porque estaba por llegar un producto para el cuidado de la piel: “Estos productos no solo van a cambiar tu piel, sino que también tu vida”.

Dueña de un bello rostro, la hija de Jenni Rivera, quien estuvo casada poco más de un año con el también cantante Lorenzo Méndez, no ha ocultado con los usuarios algunos de los productos que utiliza para reafirmar la bellleza de su cara.

“Gracias por aquellos que han hablado mal de mí. Gracias por aquellos que preguntan más por mí, que si vacaciono en París, que cuánto pesa mi veliz, que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris. ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta?”, cantó muy emocionada la ex de Lorenzo Méndez (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ )

“No es la ropa, es la clase”

Aunque ahora luce más cubierta que en otras ocasiones, eso no fue impedimento para que Chiquis Rivera presumiera su piernón, ahora en un entallado pantalón en color negro que complementó con un vistoso chal que hacía juego.

Con más de 140 mil likes hasta el momento, esta publicación dice lo siguiente: “No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase”, comentó la cantante, a quien sus seguidores no dudaron en elogiarla.