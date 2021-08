Chiquis Rivera aparece mostrando sus procedimientos para bajar de peso

Seguidores de Suelta la sopa la comienzan a criticar

¿Será que no sirvió su agua de limón? ¿En pleno mantenimiento de su figura? La cantante Chiquis Rivera aparece en video dándose una manita de gato y muestra sus procedimientos para bajar de pedo, y seguidores de la cuenta de Suelta la sopa le dicen que lo que debería de hacer es dejar de comer y beber tanto alcohol, que solamente así bajará de peso. Se sabe que actualmente Chiquis Rivera, hija de la fallecida Diva de la banda, es una de las artistas más criticadas en redes sociales, ya sea por los múltiples escándalos en los que esta sumergida su familia o por las ya varias veces en las que la cantante se separa de Lorenzo Méndez, creando todo un circulo mediático al respecto. Chiquis Rivera muestra uno de sus procedimientos para “bajar de peso” Sin embargo, uno de los temas más criticados de parte de algunos seguidores es sin duda el peso de la cantante, ya que, a pesar de que Chiquis Rivera luce increíble, eso no ha impedido que sea victima de innumerables criticas al respecto, y en esta ocasión, no fue la excepción para la ex de Lorenzo Méndez. Fue mediante un video compartido por la cuenta del programa Suelta la sopa en donde se podía observar uno de los procedimientos que tenía Chiquis Rivera para mantener su figura. En el breve clip se logra observar como Chiquis Rivera se encontraba acostada, mientras que una pequeña maquina se movía por todo su estomago, mientras que la ex de Lorenzo Méndez tenía arremangada la blusa, dejando al descubierto su abdomen.

Seguidores reaccionan al video de Chiquis Rivera mostrando uno de sus procedimientos para bajar de peso Ante este video, el cual fue también compartido a a través de sus historias en Instagram y publicado por la cuenta Suelta la sopa, ya cuenta con más de 2 mil me gusta y un sin fin de reproducciones, sin embargo, lo que más destacó fueron los múltiples comentario de los seguidores del programa, quienes no dudaron en argumentar algo al respecto. Alguien opinó que lo mejor que debería de hacer para bajar de peso es dejar de comer: “Lo que debes de hacer mija es comer mucho menos”, a lo que otra seguidora le respondió: “Exactamente, porque de nada le sirve pagar tanto láser para quemar grasa o cirugías, hay que llevar también una buena alimentación”.

“Ningún procedimiento que Chiquis Rivera hace para bajar de peso sirve” Otra usuaria afirmó que debería de ‘parar el pico’: “Chiquis está como yo, si no paramos el pico y la tomadera no vamos a bajar la barriga”, “Mejor debería de tomar clases de canto, en lugar de estar enseñando todas su carnes”. Una seguidora ‘más despistada’, comentó que parecía que le estaban haciendo un ultrasonido: “Yo pensé que le estaban haciendo un ultrasonido”. Una usuaria dijo que nada de los procedimientos que hacía la cantante eran realmente efectivos para bajar de peso, ya que siempre se veía igual: “Pues ni el agua con limón, ni los ejercicios, ni su libro de dietas etc, etc, etc… Le ayudan en nada, sigue completamente igual. Año tras año, se ve mas llena, no hay ningún cambio”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

“Con tanto dinero se hubiera hecho la lipo”, seguidores le critican su procedimiento para bajar de peso Más comentarios decían que el mejor procedimiento para Chiquis Rivera para bajar de peso era dejar de comer mucho: “Lo que debería de hacer es no comer tanto”, “Que deje de comer, es lo que debe de hacer y mucho ejercicio”, “Esta bien, pero eso se acompaña con buena alimentación, ejercicio, los masajes por su solos no son milagrosos”. “Lo que ella ocupa es un nutriólogo y un GYM, no va a tener el cuerpo deseado con esos masajes”, “Con tanto dinero ya se hubiera hecho la lipo”, “Esa agua de limón no sirvió para nada jajaja”, “Total, debes hacerte eso, y cerrar la boquita para que no engordes tanto”, Chiquis si quieres de verdad mejorar.. Primero ve a recibir clases de canto y fácil lo segundo ya deja de comer como desesperada”.

Chiquis Rivera aparece meneando su cucu Meneando el bote, la cantante Chiquis Rivera aparece en video desde su yate bailando y contoneando su trasero de un lado a otro, y hace un llamado al público de que "no se metan con su cucu", ni tampoco con su vida, argumentando que ella vivirá su vida a su manera sin importar las criticas. Últimamente se ha visto a Chiquis Rivera más feliz y en paz en redes sociales, alejándose por completo de los rumores y escándalos que se han desencadenado tras su separación con Lorenzo Méndez y su nueva relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, en donde, mediante una entrevista con Jomari Goyso declaró que solo se encontraba "conociendo a una persona muy bonita".

Aparece en video bailando y moviendo su trasero de lado a lado, desde su yate Este 27 de julio la hija de la fallecida cantante, Jenni Rivera, sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram al publicar un video en donde Chiquis aparecía moviendo de un lado a otro su trasero, provocando un sin fin de comentarios al respecto en redes sociales. En el breve clip se ve a Janney portando un bikini de dos piezas color azul aqua, mientras que arriba de el traía un atuendo semi transparente, el cual dejaba al descubierto el cuerpo de la cantante. En el video se ve como Chiquis comienza a bailar la canción "No te metas con mi cucu", mientras movía su trasero de un lado a otro.

"No te metas con mi cucu" En el video publicado en su cuenta de Instagram, se ve como la ex de Lorenzo Méndez bailaba de aquí para allá, caminando entre los espacios del yate en el que estaba viajando, mientras que bailaba sin pena alguna en bikini uno de los grandes éxitos de la Sonora Dinamita. Al pie del video, el cual ya cuenta con más de 80 mil me gustas, a solo horas de su publicación, Chiquis Rivera escribió lo siguiente: "No te metas con mi CUCÚ. Vive TU vida, a TU manera, porque al fin y al cabo la gente que no es feliz te va a criticar, hagas lo que hagas", se podía leer, pidiéndole a sus seguidores que vivieran su vida sin importar de las criticas".

Reaccionan al video Diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde usuarios destacaban lo hermosa que se veía Chiquis Rivera en su video bailando y moviendo su trasero de un lado a otro mientras portaba un bikini y pedía que "no se metieran con su cucu", y que vivieran su vida como cada uno quisiera:. "Me gusta tanto tu seguridad en todos los aspectos. Felicidades eres hermosa", "Ese flow Chiquis me encanta tu vibra", "Bella feliz, gracias por transmitir esa alegría siempre", "Te ves igual de divina", "Tan pequeña y tan hermosa", se podía leer en el video de Chiquis Riera moviendo su trasero de un lado para otro. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

Cachan a los integrantes de Los 2 Carnales viéndole el trasero a Chiquis ¿Se le van los ojos? Se revela video en donde aparece Chiquis Rivera presentando el próximo espectáculo en los Premios Juventud, sin embargo, de fondo se logran ver a los integrantes de la banda "Los 2 Carnales", los cuales fueron sorprendidos infraganti ¿Le estaban viendo el trasero a la hija de Jenni Rivera?. Un video que dio bastante de que hablar fue uno que se compartió a través de la cuenta de Instagram de @chamonic3, en el cual se podía observar algo un tanto inusual. Y es que, cuando Chiquis Rivera se encontraba hablando, se pudo observar de fondo a los integrantes de "Los 2 Carnales", quienes parecían notar algo en la hija de Jenni Rivera.