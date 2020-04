Aunque su perro “Dallas Méndez” falleció en noviembre del año pasado, Chiquis Rivera apenas dio a conocer la noticia

La cantante informó sobre este acontecimiento en un programa de televisión

Su esposo, Lorenzo Méndez, expresó: “No le hemos dicho a nadie”

Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, está de luto tras la muerte de su perro, “Dallas Méndez”. Aunque su mascota falleció en noviembre del año pasado, la cantante apenas dio a conocer la noticia en un programa de televisión, donde estuvo acompañada por su esposo, Lorenzo Méndez.

Según reportó Telemundo, en septiembre del 2019, Chiquis Rivera presentó a su perro a través de sus redes sociales, al que le puso el nombre de “Dallas Méndez” y que incluso tenía su cuenta de Instagram y actualmente cuenta con 16 mil seguidores.

Dos meses después de su nacimiento, “Dallas Méndez” murió, pero fue apenas ayer que Chiquis Rivera dio la noticia junto a su esposo, Lorenzo Méndez, quien comentó: “No le hemos dicho a nadie, pero si falleció”, además de compartir que este tipo de perros son muy delicados: “La persona que nos limpia la casa nos dijo: ‘como que no se está moviendo'”, y fue ahí cuando él y Chiquis Rivera se dieron cuenta que su mascota había fallecido.

En esta misma entrevista, que retomó Telemundo, la hija de Jenni Rivera reconoció que la muerte de “Dallas Méndez” fue un duro golpe para ella: “Tengo un angelito, como dice la mamá de Lorenzo, que él me salvó de algo, porque es bueno tener mascotas en la casa por esa razón, así que para mí es un ángel”.

A pesar del poco tiempo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez compartieron con su mascota, se dice que lo llevaban a sus respectivas presentaciones.

En la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, también se dio a conocer esta noticia y los usuarios no tardaron en responder, aunque muchos no le dieron tanta importancia, incluso mostraron su enojo:

“Ustedes me disculpan, pero hay noticias sumamente importantes en comparación con ésta”, a lo que alguien más respondió: “Que pena que ni en estos momentos sientan empatía, la muerte de un perro es igual de doloroso, pues es familia, estúpida forma de pensar. Yo tengo una sobrina que es médico, que está luchando por su vida, pero pienso que eso no nos debe nublar el sentir de otros”. En otro comentario, esta misma usuaria hizo la aclaración que su sobrina está infectada de Covid-19 y está delicada.

Por otra parte, alguien más posteó: “Que feo título para referirse a una mascota, con todo respeto lo digo”, mientras que otra internauta también mostró su confusión: “No sabía que (Chiquis Rivera) estaba embarazada, pena la pérdida de un embarazo, en paz descanse”, a lo que otras usuarias le dijeron: “Dallas es su perrito”, “Es su perro, no estaba embarazada”, “Así pasa con estas noticias, no es que el perrito valga menos, pero ni la Chiquis lo había mencionado. Ya no sé cuantos perritos lleva muertos. Ella no es para el caso”.

“Como siempre, todo lo relacionado con esa Chiquis es una RIDICULEZ”, “Para mucha gente, los animales no son importantes, que no se les olvide que son parte de la familia”, “Llamar hijo a un perro”, “Que ridículo en estas circunstancias, sé que son noticias de famosos, pero debe haber algo mejor que informar”, se puede leer en más comentarios.

Archivado como: Chiquis Rivera luto