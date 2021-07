Chiquis Rivera luciendo ebria. Parece que las polémicas en torno a Chiquis Rivera no paran y es que la hija de la ‘Diva de la banda’ parece ser que sigue de fiesta en Miami, todo por unas imágenes que salieron por los paparazzi, donde la mujer se encuentra en un yate con un grupo de amigas y al salir lucía un poco… ¿pasada de copas?

Y quién brilló por su ausencia fue su rumoreado nuevo novio, lo que dio pie a que se pensara que sólo se trató de una salida de ‘chicas’, donde al parecer se la pasaron de lo mejor disfrutando de las bebidas que les servían y de la música que ponían para ambientar el momento, lo que no pasó por desapercibido para las cámaras de Univisión quien la seguía muy puntual.

Una de sus amigas, al darse cuenta de las acciones de la cantante decidió estar a su lado en todo momento observando los pasos que realizaba y por supuesto, estando pendiente de las palabras que soltaba ya que al verla en ese estado en particular, alguien debía mantenerla bien cuidada; al final de cuentas, las cámaras del programa ya las habían capturado en aquella particular escena. Archivado como: Chiquis Rivera luciendo ebria

¿Y cómo es que se sospecha que iba borracha? Pues Chiquis no dejó ninguna duda al aire, cuando en su intento por caminar lo más normal posible (sin menear la cadera, como es su costumbre) la llevó a casi caerse del muelle donde se encontraban; afortunadamente, el accidente se pudo prevenir, ya que en todo momento la tenían muy bien vigilada.

Sea cual sea la razón, parece que la mayor de las Rivera se la pasó de lo mejor en compañía de sus amigas e ignoró los intentos de los paparazzi por capturarla en aquel estado de ‘felicidad máxima’, por lo que no se intimidó y siguió comportándose de lo más normal en su círculo de amigos, mientras las jóvenes seguían su ejemplo y siguieron la plática. Archivado como: Chiquis Rivera luciendo ebria

Pues tal parece que las jóvenes que acompañaban a la cantante no querían despegarse de su lado, ya sea por el estado en el que se encontraba o la solidaridad femenina que se hizo presente, pero cómo bien dijo el presentador de Univisión ‘parecían zopilotes rodeándola’ ya que sus características vestimentas las delataban, debido a que Chiquis era la única vestida con ese revelador conjunto de dos piezas.

“Ese vestuario no te queda”, “¿Qué hace ella ahí?”, “¿Cuál reina? Su mamá si lo era”, “Cuarentona a la vista”, “Quien vistió a la Chiquis no la quiere para nada. Un desastre!”, “Qué espanto”, “Tiene entre medio de los senos quemados o la marca de la cirugía”, expresaron algunos usuarios.

Pero en la noche, la joven lució diferentes vestuarios que destacaron uno más que otro debido a que solían ser bastante atrevidos, así que fueron los usuarios quienes opinaron sobre el estilo que decidió posar Rivera en la premiación, mencionando en varias ocasiones que no todos le quedaban tan bien como ella pensaba.

Al pie de video, la cuenta escribió lo siguiente: “JAJAJ, me enviaron este video, en todo están chicas, que bárbaras, así fueron cachados los 2 carnales mientras Chiquis presentaba otro espectáculo ellos le veían la retaguardia jajaja, nunca sabes cuando la cámara te va a traicionar”, se podía leer en la publicación.

Las reacciones de los seguidores

Ante este video, diversos seguidores de la cuenta comenzaron a llegar, en donde usuarios daban diferentes puntos de vista, unos argumentando que “Los 2 Carnales” no le estaban viendo el trasero, mientras que otros hacían mofa del cuerpo de Chiquis Rivera: “En su mente ellos dijeron, ¿y el efecto del limón?, ¿En dónde quedó?”.

“Creo que estaban viendo si ese trasero era real o no jaja”, “No pues, si se siente bien deseada, con esto mucho más, otros en su lista va a decir”, “Los Carnales viendo la carnada jaja”, “No pues tremendo rebote, imposible no ver”, “Jaja, para las que la conocemos en persona sabemos que es inevitable no verlo, o sea, eso se le ve desde lejos, en pocas palabras es más trasero que Chiquis”.