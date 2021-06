Lorenzo Méndez le da ‘el golpe más bajo’ a Chiquis Rivera

Mientras la hija de Jenni Rivera se pasea muy romántica con el novio, ahora su ex podría tener misteriosa novia

Resultaría que la supuesta novia de Lorenzo Méndez se llama ‘Jenni’, ¿Chiquis enfurecerá? Lorenzo Méndez se niega a firmar el divorcio con Chiquis Rivera y mientras la hija de Jenni Rivera ya anda de novia con el fotógrafo Emilio Sánchez, el cantante también tendría supuesta nueva novia y el golpe ‘más bajo’ que le da a su ex, es que se llama igual a la mamá, es decir, ‘Jenni’. A unas horas de que Johnny Rivera asegurara que vio cómo Lorenzo Méndez escupió y golpeó drogado a su hermana Chiquis Rivera cuando vivía con ellos, y de que se diera a conocer que la hija de Jenni Rivera pretende sacar los maltratos y la violencia matrimonial que vivió en un libro, es turno de su exesposo. Lorenzo Méndez ¿se niega a divorcio? En una entrevista para ‘Suelta la Sopa’, reproducida por la cuenta de Instagram de ‘Chica picosa’, Lorenzo Méndez ¿reconoce que no quiere firmar el divorcio? Al menos no lo dice con esas palabras, pero sí da a entender que el proceso se extiende porque no quiere que Chiquis Rivera revele ciertos detalles de su vida personal ¿como el libro? Pero antes de hablar sobre ese tema, el cantante de una manera muy respetuosa la felicitó por su cumpleaños: “Claro que sí, le deseo toda la felicidad a Janney, que se la esté pasando bien y espero que las cosas se arreglen”, pero después vino lo que todo mundo asegura del divorcio.

No quiere que Chiquis Rivera ¿ventile sus secretos? ¿Quiere o no firmar el divorcio? Lorenzo Méndez fue claro: “Sabes qué, hay muchos rumores de por qué sí, por qué no, y de muchas cosas si he firmado o no, te puedo dar el número de mi abogado, yo he cumplido con los papeles con los que se deben de cumplir, hay ciertas cláusulas que quiero poner, porque quiero respetar mi privacidad…”, comenzó diciendo. ¿Las cláusulas serán por el presunto libro que Chiquis Rivera quiere sacar alegando violencia doméstica? Lorenzo Méndez continuó: “Yo creo que mi privacidad es muy importante y quiero proteger nuestro amor que fue, y que se proteja, no quiero que se malinterprete en medio de que se quiera hacer dinero por medio de esas cosas, yo creo que si el amor fue real, hay que protegerse con cláusulas y no hacer eso de libros y…”, finalizó.

¿Quién es la nueva novia de Lorenzo Méndez? ¿Será que Lorenzo Méndez está soltero y gozando la vida conociendo sin compromiso a varias mujeres o será cierto que tiene una novia nueva de nombre Jenni? Según reportes del Instagram de ‘Chica picosa’, se publicó lo siguiente: “Qué tal?

Pues que Lorenzo ya tiene ocupado su corazón desde hace tiempo y la chica se llama Jennifer… ella trabaja en un aeropuerto de #ElPaso es lo que me dicen .. aquí les dejo este mensaje que me enviaron ..”, comenzó escribiendo “Verdad? …solo Suposición ? Con el tiempo lo sabremos .. Mientras tanto Lorenzo ahora está disfrutando de #sanfrancisco

que bueno por El, si esto es verdad….También merece ser feliz! Aunque el dice que por ahora se está dedicando a su carrera y pasar más tiempo con su hija!”, se escribió en la cuenta de Instagram.

Los ‘mensajes’ que ‘delatan’ a la supuesta novia de Lorenzo Méndez En una fotografía de ‘Jenni’, supuesta novia de Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera quien seguramente ‘arderá’ al saber que la joven se llama igual que su mamá, publicada por ‘Chica Picosa’ se da cuenta de unos supuestos mensajes que le llegaron a la administradora de la página en donde ‘sorprenden’ a la pareja de viaje… “Chisme, Lorenzo Méndez no estuvo en las Bahamas como dijo, se fue con Jennifer a Jamaica a celebrar el Día del Padre, ellos estuvieron juntos todos estos días. No sé si te acuerdes pero a ellos ya los habían visto juntos hace unos meses. Esa es la historia de Lorenzo, esos colores son de Jamaica, esa palabra IRIE es de Jamaica. La primer mentira fue en que Lorenzo dijo que estaba en Bahamas y no es cierto”, se puede leer mientras presentan el rostro de la mujer quien se parece a Chiquis Rivera.

¿La gente opina que la ‘novia’ de Lorenzo Méndez es mejor que Chiquis Rivera? Los comentarios no se hicieron esperar para la supuesta novia de Lorenzo Méndez: “Bien por el. Se merece ser Feliz y dejar el circo atrás!”, “Ojalá sea cierto, Lorenzo merece ser feliz y tener una buena chica que lo respete, sea fiel y lo ame”, “Está bien, está en todo su derecho. Ya que la Chiquis siempre anduvo de nal.. suelta”, “Se merece ser feliz que bien por el, mientras tanto la Chiquis ya lleva 2 aparte de Lorenzo así que él tiene derecho ser feliz, él quiso recuperar su matrimonio y ella tal vez no quiso o ya no lo quería así que él puede ser feliz…”, eso dice la gente. “Yo pensé que era la Chiquis igualitas”, “Que bueno que esté con alguien y ojalá que sea mejor que la vulgar de su ex. Que solo sabe mover el cu…”, “Se parece a la Chiquis pero en desinflamada”, “Que bueno! Ojalá ahora si pueda ser feliz se lo merece”, “No tiene porque guardarle luto a quien ni siquiera respeto le dio así que bravo por ti”, continuó la gente.

¿Niega que tiene novia, por eso no quiere firmar el divorcio? Mientras se filtran las supuestas fotos de la nueva novia de Lorenzo Méndez llamada supuestamente ‘Jenni’, en la misma entrevista donde habló sobre su divorcio con Chiquis Rivera, el cantante ¿negó tener novia? Sus palabras levantan sospechas de que no esté tomando en serio a la chica con la que sale: “Me gusta expresarme por medio de la música, soy muy discreto… Las cosas se dan en su momento, pues tengo amigas pero no hay nada en serio..”, fue la contestación de Lorenzo Méndez cuando se le cuestionó sobre si estaba saliendo con alguna mujer, mientras su ex anda con el fotógrafo Emilio Sánchez. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO LORENZO MÉNDEZ

Lorenzo Méndez con supuesta novia y ¿evitando que Chiquis Rivera tenga el divorcio? Chiquis Rivera estaría a punto de explotar una bomba a Lorenzo Méndez, justo cuando aún no se concreta su divorcio, pues según se rumora, la hija de Jenni Rivera estaría planeando escribir un libro contando la violencia y los abusos que presuntamente vivió a manos de su ex esposo, pero, su hermano menor Johnny Rivera ¿se le adelantó revelando detalles escabrosos? A varios meses de separados, mientras Lorenzo Méndez está de gira con su música y Chiquis Rivera ya ha tenido dos relaciones (Mr. Tempo y la actual), un nuevo escándalo estaría por desatarse a la hija de Jenni Rivera, pues se dice que no se llega a un acuerdo entre ambas partes para firmar el divorcio porque la cantante quiere revelar ‘oscuros secretos’ de su matrimonio.

Emilio Sánchez es el nuevo novio de Chiquis Rivera La página de Instagram ‘Chamonic’, fue la encargada de ventilar lo que supuestamente pasa entre la separación de los dos: “Uno de los motivos por los que Lorenzo Méndez no firma el divorcio sería, porque ella quiere poner la historia de su matrimonio y su vida con Lorenzo en su próximo libro y él no está de acuerdo eso es lo que está deteniendo todo de que ella si lo puede poner y el no …! Él por eso se está tomando el tiempo para poner sus cláusulas también #elchismenoduerme #porsitenianpendiente”, se puede leer. Aunque Lorenzo Méndez ya no ha concedido entrevistas sobre el tema, lo último que se supo es que ambos representantes legales de la expareja estarían negociando el divorcio que ya tardó varios meses en concretarse, sin embargo, en ese lapso, Johnny Rivera, hermano de Chiquis, ha expuesto muchas declaraciones ‘íntimas’ de lo que pasaba con ellos…

¿Se le viene un escándalo de violencia doméstica al ex de Chiquis Rivera? En la misma cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, se evidenció que Johnny Rivera respondió un comentario de una fanática de Lorenzo Méndez y sin guardarse nada, el más joven de los hijos de Jenni Rivera se ‘desbocó’ de tal forma que exhibió al exesposo de Chiquis Rivera: “Estás defendiendo a alguien cuya primera esposa lo llevó literalmente a los tribunales por violencia doméstica. Literalmente lo vi escupir en su cara y golpearla mientras estaba consumido por la coca. ¿Y qué te preocupa con quien sea que esté saliendo con mi hermana? ¿Te afecta? TODOS tenemos problemas. Somos humanos”, comenzó impactando el hermano de Chiquis Rivera.