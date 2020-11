Surgen rumores de una posible reconciliación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Se dice que el cantante aún no ha respondido a la demanda de divorcio

Además, le pidió a un pastor que hablara con la hija de Jenni Rivera

¿Qué pasará? La historia no termina entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, ya que ahora surgen rumores de una posible reconciliación entre ellos, a pesar de que se había asegurado que la separación era definitiva.

A través de la cuenta de Instagram de Escándalo, se compartió la siguiente información:

“Nada está dicho en esta pareja!!! Lorenzo Méndez aún no responde a la demanda de divorcio y podría existir una reconciliación entre ellos”.

Por si fuera poco, también en esta misma cuenta, se dice que el cantante le pidió a un pastor que hablara con la hija de Jenni Rivera como un último intento.

Los usuarios no tardaron mucho tiempo en hacerse presentes con sus comentarios: “Ya no funcionaría como quiera. Tres meses y es mucho! La Chiquis no está lista para un matrimonio de dos!!! Es muy libertina, pero bueno, el tiempo nos dará la razón”.

Por otro lado, una seguidora del cantante le mandó el siguiente mensaje: “No, Lorenzo no!!! Ella es como el hoyo negro en tu vida, que precisamente te opaca esa luz que brilla en ti!!! Dale vuelta a la hoja y sigue adelante. Ojalá le deje de rogar, esta chava no se merece ni un pelo de respeto”.

Parece que a muchos no les pareció buena idea el hecho que exista una reconciliación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: “Ojalá Lorenzo no regrese. Parece que le está yendo mejor en su cantada que cuando estaba con Chiquis”.

“Por Dios, Lorenzo, date cuenta y ten dignidad”, “Le está yendo mejor sin ella!!! Ay Dios”, “¿Y Los besos que se dio la Chiquis con Tempo? Ay Lorencito”, se puede leer en más comentarios.