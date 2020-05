View this post on Instagram

@chiquis y @lorenzomendez7 también forman parte de los #50masbellos 2020. Aunque no lo crean, los tórtolos se tomaron esta foto en el baño de una mansión en donde Chiquis realizaba una sesión de fotos para su línea de maquillaje, a Lorenzo le encantaron las escaleras, y le pidió a su esposa que se tomara una foto con él. ¡Gracias chicos por hacer nuestra edición posible! Viva el amor. 💜•📸:The Sixth House/ @guillermorosas001