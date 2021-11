Chiquis Rivera pide sancionar a Lorenzo Méndez

La cantante afirma que Lorenzo no ha presentado su informe financiero, lo que hace que su divorcio sea más lento

¿Qué respondió el ex vocalista de La Banda el Limón? Continua la batalla. Lorenzo Méndez vuelve a estar dentro de la polémica después de que su ex pareja, Chiquis Rivera le pidiera a un juez que lo sancionara por 5 mil dólares por no presentar sus documentos financieros y poder llevar a cabo su divorcio tras varios meses de procesos legales. ¿Qué fue lo que Lorenzo ‘respondió’ tras esta sanción pedida por Chiquis? Fue hace ya varios meses cuando se dio a conocer que la cantante e hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera se estaba separando una vez más de su en ese entonces pareja Lorenzo Méndez, todo en medio de un sinfín de indirectas, rumores y polémicas, en donde incluso la familia de Chiquis dijo que él la había golpeado. Chiquis Rivera presenta documentos para que sancionen a Lorenzo Méndez El pasado 9 de noviembre se dieron a conocer varios papeles que los abogados de Chiquis Rivera les mandaron a los abogados de Lorenzo Méndez, en donde supuestamente la cantante le pedía al juez que sancionara al ex vocalista de La Banda el Limón por no presentar los papeles adecuados para este proceso. A través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2, se publicó un video en donde el programa de “Suelta La Sopa” revelaba lo que estaba pasando, afirmando inclusive que tras varios meses de procesos legales, el cantante originario de Estados Unidos aún no ha firmado los papeles de divorcio.

Los documentos afirman que Chiquis Rivera le ha pedido por meses a Lorenzo que presente sus informes financieros Al pie de este video, la cuenta reposteó la publicación de “Suelta La Sopa”, escribiendo lo siguiente: “#ChiquisRivera le pide al Juez que sancione a #LorenzoMendez con 5 mil dólares, porque él no ha presentado sus informes financieros, necesarios para terminar el proceso de divorcio”. “Tengo en mis manos el documento del reporte de Los Ángeles donde Chiquis Rivera se queja que lleva meses pidiéndole a Lorenzo Méndez una cosa que se llama declaración de revelación”, comienza hablando el conductor Juan Manuel Cortés a través del programa de Telemundo.

¿Habían firmado un acuerdo voluntario fuera de la corte? Según el conductor de Telemundo, afirma que estos papeles que tanto le ha solicitado Chiquis Rivera a Lorenzo Méndez se trata sobre unos documentos en donde el cantante ponga toda su lista financiera: sus deudas, sus bienes, gastos, ingresos y declaraciones de impuestos de los últimos años. Ante esto, Juan Manuel afirma que esto no es para repartirse vienes, sino más bien es un requisito para divorciarse. “En este documento dice que Lorenzo se ha negado a presentar su declaración, a pesar de las numerosas peticiones que mi abogada le ha hecho a su abogado; y así lo dice Chiquis, ‘Lorenzo y yo habíamos quedado en realizar un acuerdo voluntario fuera de corte para resolver el divorcio ya que fue un matrimonio corto y firmamos un acuerdo prematrimonial”.

Lorenzo no ha mandado sus documentos financieros y Chiquis Rivera pide que lo sancionen Tras esto, los abogados de Janney afirma que a pesar de las numerosas peticiones que ha estado mandando al equipo de Lorenzo, sin embargo nadie ha mandado una respuesta al respecto, algo que ha provocado que el proceso de su divorcio sea más largo de lo planeado: “Continúa diciendo Chiquis que en numerosas ocasiones no dijeron que Lorenzo presentaría su declaración pero no lo hizo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de Lorenzo y este caso no puede proceder a menos que él presente esta declaración”

¿Lorenzo Méndez está usando su divorcio para ganar fama? Por si esto no fuera poco, el documento afirma que la hija de Jenni Rivera cree que su ex pareja está usando su divorcio para hablar de el cada que está ante los medios, dando a entender que Lorenzo Méndez “solo busca sacar provecho de la situación” para que los programas hablen de él: “Esto es lo que dice Chiquis; Lorenzo está usando este proceso de divorcio y su estatus como figura pública para obtener atención en los programas de noticias y finaliza diciendo que no tiene otra opción más que pedirle a la corte que obligue a Lorenzo a presentar su declaración y que lo sancioné con una multa de 5 mil dólares”.

¿Por qué Lorenzo Méndez no ha presentado los documentos necesarios para su divorcio con Chiquis Rivera? Ante estos documentos presentados por Chiquis Rivera en donde pide al juez una sentencia en contra de Lorenzo Méndez por no presentar su informe financiero, sancionándolo con 5 mil dólares, los abogados del cantante afirman que no lo ha hecho porque él está muy inmerso en su trabajo: “La versión del abogado de Lorenzo afirma que él ha estado muy ocupado en muchos compromisos laborales y muchos trabajos que no ha podido presentar su documento financiero”, finalizó el conductor Juan Manuel Cortés durante el programa de “Suelta La Sopa”.

Seguidores afirman que la que está usando su divorcio para dar de qué hablar es Chiquis Rivera Las últimas declaraciones de Chiquis Rivera donde argumentaba que Lorenzo Méndez estaba sacando provecho de la situación de su divorcio no pasaron desapercibidas para los usuarios en redes sociales, ya que algunos seguidores afirmaron que más bien parecía ella la que estaba sacando provecho de todo esto. Los seguidores de la cuenta de @chamonic3 no dudaron en dejar su comentario al respecto después de que la cuenta compartiera los documentos presentados por Chiquis Rivera a la corte: “Pero si quien está vendiendo en charola de plata su matrimonio es ella en un libro que a ella la beneficia y que aparte hablará de su matrimonio”, comentó una usuaria.

¿Chiquis Rivera está usando estos documentos para que dejen de hablar de su ‘fallida’ presentación? “Esa mujer no puede ver al hombre brillas con su talento y trabajo porque qué fastidio”, “Llamar la atención, pero si la que está tirando indirectas en sus conciertos es ella, ahí ella también le gana su dinero, sacó una canción plasmada de su boda, y no hablemos del libro que sacará”, “Pero si él no ha icho nada, es ella quien está hablando”. “Seguramente él no está de acuerdo con que Chiquis siga monetizando con él”, “Chiquis sabe como hacer las cosas, en cuestión de 5 minutos ya no se habla de que se le fue el aire en el escenario y no pudo cantar, sino que ahora se habla de su divorcio”, “La neta que flojera de novela barata”, fueron otros de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación de Chamonic3, al presentar los documentos interpuestos por Chiquis Rivera.

La contundente ‘indirecta’ que Lorenzo Méndez ¿le mandó a Chiquis Rivera? Las cosas no parece que vayan a terminar ahí, ya que es muy probable que la batalla de indirectas continúe otra vez a través de redes sociales, y es que después de que Chiquis Rivera presentara los documentos en donde pide al juez una sanción a Lorenzo Méndez por no presentar su informe financiero, el cantante ha elegido no quedarse callado. A través de su cuenta oficial de Twitter, en donde más de un famoso ha usado para expresar su sentir, el ex vocalista de “La Banda el Limón” posteó un contundente mensaje, el cual muchos han argumentado que se trata de una indirecta para la hija de Jenni Rivera, ¿qué habrá dicho? Continúa leyendo la siguiente página.

Afirman que la hija de Jenni "ya da pena ajena" En su cuenta oficial de Twitter, el cantante Lorenzo Méndez escribió lo siguiente: "Algunas personas necesitan que las revisen y las pongan en su lugar", este mensaje sin duda causó gran sorpresa para muchos, provocando que varios seguidores en redes sociales aumentaran que se trataba de una indirecta para Chiquis: "Yo creí que ya había terminado esa novela", "Esta mujer (Chiquis) ocupa hacer algo que la llene de verdad, no estar tratando de ocupar el lugar de la mamá para que deje de hacer protagonismo por todo", "Que pena ajena da Chiquis, solo hace el ridículo, mientras que a Lorenzo le está yendo super bien, él se ve feliz y pleno", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación de @chicapicosa2.