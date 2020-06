Chiquis Rivera sorprende nuevamente a sus seguidores

Luego de sacar los trapitos al sol de Lorenzo Méndez, la cantante aparece desnuda para celebrar su primer aniversario de bodas

“Hoy, un año después, soy mucho más sabia, más fuerte y llena de amor”, expresó la hija de Chiquis Rivera

¡Anda desatada! Después de que Chiquis Rivera sacara los trapitos al sol de Lorenzo Méndez, la cantante sorprendió a sus seguidores al aparecer desnuda para celebrar su primer aniversario de bodas.

A través de sus historias de Instagram, las cuales retomó Suelta la sopa en su cuenta oficial, Chiquis Rivera no se anduvo por las ramas y no dejó muy bien parado a Lorenzo Méndez.

En este video, la hija de Jenni Rivera confirmó que ya no está con Lorenzo Méndez, además de que no es culpa de ella, sino de su ahora expareja:

“Este video es para aquella gente que está muy preocupada por mi relación, por mi vida privada, les voy a decir una cosa, si yo no estoy con Lorenzo son por razones o por cosas que Lorenzo ha hecho, no yo, si mi relación no ha funcionado la verdad no es, porque yo no quise o porque yo hice algo malo, al contrario, fui muy buena esposa, y no lo tengo que decir, no me importa”.

Pero no todo terminó ahí, ya que Chiquis Rivera compartió lo siguiente: “No quiero hablar de los detalles, porque son mis cosas privadas, y si llega el día, cuando yo quiera lo voy hablar y si no, se vale, todos tenemos derecho a nuestra vida privada, yo sé que están diciendo ‘Chiquis se está divirtiendo’ y sí me estoy divirtiendo, me vine porque trabajo mucho y quiero divertirme”, expresó la hija de Jenni Rivera, aparte que dejó abierta la posibilidad de volver con Lorenzo Méndez.

Por último, la cantante comentó: “Esa es la diferencia entre yo y otras personas que fingen, y que esconden la realidad de las cosas, yo no, yo estoy tomando tequila, es lo que estoy haciendo y no tengo por qué esconderme, sigan hablando, pero pues ni modo, tengo que entender que así es esto y si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo, es lo que quiero hacer con mi vida”.

Y cuando parecía que las cosas terminarían con este video, Chiquis Rivera volvió a alborotar las redes sociales al compartir una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece desnuda para celebrar su primer aniversario de bodas.

Con más de 120 mil likes hasta el momento, entre ellos de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López y la conductora Veneno Sandoval, así como su tía Rosie Rivera y su hermana Jenicka López, Chiquis Rivera escribió en esta publicación: “6-29-2019 – marca el día en que Dios me dio la bendición de ser una novia. #UnAño”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Archivado como: Chiquis separación Lorenzo Méndez