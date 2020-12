Chiquis Rivera realiza un video en redes sociales para todos sus seguidores

La hija de Jenni Rivera llora mientras decía que nunca ha sido infiel

El video lo publicó en su cuenta de Instagram

Hija Jenni Rivera Chiquis Rivera infiel. A través de las redes sociales la cantante Chiquis Rivera, ha dejado un mensaje a todos sus seguidores que se creen todo lo que los medios dicen de ella, incluso soltó las lágrimas al decir que nunca ha sido infiel. Pero lo que más sorprendió es que dijo que se retira y que dejará de utilizar las redes sociales.

Con los ojos a punto del llanto la hija de Jenni Rivera comentó que la decisión de retirarse es por su salud mental, pues comentó que este 2020 es de los años más difíciles, “quiero mantenerme alejada de las redes sociales”.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, se ha visto envuelta en medio de la polémica muy constantemente, desde sus separación con Lorenzo Méndez donde la acusaron de ser infiel.

En su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera publicó un video en el cual menciona como ha sido su año, tanto en la vida personal, como en su carrera artística, y además cuenta cómo vivió la pandemia del coronavirus.

“He estado planeando esto, y pienso que es importante por el año que hemos vivido, el 2020 ha sido muy pesado para todos, este año ha venido a limpiar, a desintoxicar, pero ha sido un año muy necesario”, mencionó Chiquis.

Además dijo que este año le recuerda mucho a el 2012, que fue un año muy difícil en su vida, y también que esta raro ya que en este año le ha ido muy bien en su carrera como cantante.

También empezó a mencionar todo lo que le ha pasado en este año, los premios musicales que ganó, los duetos que realizó, incluso también los éxitos que sacó y que fueron muy populares en el 2020.

Pero donde mas le dolió fue cuando menciona que nunca le fue infiel a su ex esposo Lorenzo Mendez, incluso la cantante estuvo a punto de llorar diciendo que no sabe porque la gente empieza a decir que ella fue la culpable.

La hija de Jenni Rivera dejó un mensaje donde les dice a sus seguidores que no se crean todo lo que vean en los medios, ya que muchas de las cosas no son ciertas como lo de que ella le fue infiel a sus ex esposo, jurando que no es cierto. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ