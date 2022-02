“Fue difícil, fue muy difícil vender la casa de mi mamá, fue una decisión que dije ‘wow’. No tenía yo el dinero en ese entonces (para mantener la mansión), era una casa demasiado grande, pero también nos ayudó a sanar, nos ayudó a decir ‘ok’ y me dio esa valentía, ese coraje de decir: ‘yo quiero trabajar y yo quiero poder tenerle algo así o más para Johnny”.

Sobre la herencia de sus hermanos, dijo: “Eso me preocupaba mucho porque mi mamá dejó todo en el testamento que ellos empiecen a recibir dinero, cierta parte, cierta cantidad, a los 25, 30 y 35 años y Johnny pues tiene 21 años y me decía Rosie a veces que él estaba gastando mucho dinero en la escuela, que en Uber Eats, que no sé que tanto y que se va a quedar sin nada, y yo dije: ‘¿pues como?'”.

“También dijo muchas cosas mi abuelita que me dolieron mucho en su canal de YouTube y cosas así y digo ‘pues no se vale'”. Dentro de las muchas cosas que ha dicho la Señora Rosa y que hizo llorar de dolor a Chiquis fue que enfatizara en quiénes son sus hijos y quiénes son sus nietos.

“Lo que más me duele es que pongan a mis hermanos a un lado”, dijo Chiquis Rivera sin poder contener las lágrimas: “No puedo con eso, que quieran estar bien conmigo, pero no con Johnny y con Jenicka, son mis hijos, siento como que yo tengo que defenderlos y estar con ellos porque no tienen a su papá y a su mamá”.

“Mi mamá dejó a sus hijos en su testamento, no dejó a sus hermanos, no dejó a su mamá, a su papá, ella dejó todo, le dejó todo a sus hijos, eso dice mucho. Quiero que lean el libro (Invencible) porque por eso lo escribí. Tengo idea de ciertas personas (que la quieren ver fracasar), hasta en mi familia”.

Chiquis Rivera pensó en suicidarse

Por último, Chiquis Rivera comentó algo que nadie se hubiera imaginado: llegó a pensar en quitarse la vida: “Sí hubo momentos en que quería como terminar con todo, pero gracias a Dios mi fe es lo que me ha ayudado a decir: ‘si yo hago esto, me voy a arrepentir, no voy a ver a mi mamá’ y es algo que, yo sé que algún día, cuando ya no esté, cuando sea mi momento para irme de este mundo, yo tengo esa esperanza de poder ver a mi mamá y abrazarla”.

“Si yo termino, si yo me quito mi propia vida, no voy a tener esa bendición. Hablo con ella (refiriéndose a Jenni Rivera) y le digo que me dé las fuerzas de seguir adelante, que me ayude, que me guíe, que me ayude con Johnny. En la noche digo: ‘gracias, Señor, por este día’, repaso todo el día, todo lo que hice, si tengo que pedir perdón, lo hago, y si yo estoy muy tranquila, apago la luz de mi recámara y digo que fue un buen día”, finalizó la cantante (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).