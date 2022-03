Chiquis le manda una indirecta ‘muy directa’ a su ex esposo

“Ojalá se de cuenta de que no lo valoró”

Lorenzo se defiende ante las acusaciones que hizo Chiquis, ¿La maltrataba? Chiquis Rivera indirecta Lorenzo: La hija de la mismísima hija de Jenni Rivera volvió a dar de que hablar luego de haber soltado una bomba nuevamente en contra de su ex pareja, Lorenzo Méndez. Ambos se separaron luego de algunos meses, y posterior a su ruptura, Chiquis hizo fuertes declaraciones sobre lo que vivió en su relación con el ex integrante de La Original Banda el Limón. Janney sacó recientemente un libro titulado ‘Invencible’, en donde relata fuertes acontecimientos que ha vivido, desde el proceso de superación con respecto a la muerte de su mamá la cantante Jenni Rivera, y todo lo que vivió en su matrimonio con Lorenzo, en donde respecto a sus declaraciones, llegó a agredirla tanto física como psicológicamente. Le manda indirecta a Lorenzo A través de su cuenta de Twitter, Chiquis Rivera mandó un contundente mensaje de amor propio, además de declarar que ojalá su ex pareja, Lorenzo, no se haya arrepentido de dejarla ir. Dichas declaraciones hicieron opinar a sus seguidores, quienes inmediatamente le pidieron que dejara la situación en paz y la superara. “Algún día el despertará y se dará cuenta de lo que realmente tuvo pero no valoro… y a la vez tu le darás gracias a Dios que te dio las fuerzas de liberarte y valorarte a ti misma.”, escribió Chiquis por medio de Twitter. La cuenta de Instagram de Chamonic le dio viralización a las palabras de Janney y muchos salieron a declarar lo que pensaban.

Chiquis Rivera indirecta Lorenzo: “Ya supéralo Chiquis” Los seguidores de Chiquis respondieron a su tweet diciéndole que ya lo supere, ya que seguramente Lorenzo ya cambió de página, además de decirle que está dejando en mal a su actual pareja. “Cuantas indirectas, si te valoraras tú misma ni lo mencionarías, ¡Déjalo ir! de seguro el ya lo hizo, así que tu también”, “Como que ya estas muy grande para estas indirectas aparte dejas como payaso a tu actual pareja. “Que risa, ella parece ser la única que no lo ha superado”, “Chiquis está aferrada a crear drama siempre, ya Janney, supéralo”, “Y todo porque lo vio bailando ayer mui feliz con una guapísima chava, ya supéralo por ya el te olvidó, anda tan feliz sin ti…”, “Esta mujer nunca ha superado al ex ni lo superará por lo visto, si no le importara ¿para que escribir a cada rato indirectas muy directas?”

Chiquis Rivera indirecta Lorenzo: Mientras tanto Lorenzo se ve más feliz que nunca Mientras que Chiquis escribe mensajes hacia su ex pareja, en donde dice que espera que no se arrepienta de haber dejado las cosas terminadas entre ellos, Lorenzo Méndez se grabó bailando con una gran sonrisa en conmemoración al Día de San Patricio, pintando su ropa de verde. Y claro que los fans del cantante notaron que su actitud es muy diferente a la que trae Chiquis actualmente, y le dijeron cosas como las siguientes “Tienes una hermosa sonrisa Lorenzo, no dejes que nadie te la quite”, “Me encanta tu estado de ánimo mi amigo, te veo feliz, fe felicito por tus triunfos”, “Mientras la Chiquis todavía tirándole indirectas”.

Chiquis confiesa que Lorenzo y ella no estaban ‘en sintonía’ Hace un par de meses, la hija de Jenni Rivera, Chiquis, dio fuertes declaraciones para People en Español en donde confesó que su ex marido, Lorenzo Méndez, no estaba en la misma sintonía que ella puesto que sus adicciones tuvieron un impacto fuerte en su relación. Esto fue exactamente lo que dijo Rivera en aquella entrevista. “Cuando llegó ese día me sentía como una princesa (…) Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás, [pues] una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas que explico en el libro” confesó Chiquis

Chiquis Rivera indirecta Lorenzo: Asegura Chiquis que hubo agresión física Motivo de las declaraciones de Chiquis que se han hecho virales estos últimos días, es por lo que ahora Lorenzo se está defendiendo. Pues la hija de la Diva de la Banda recientemente aseguró que su ex en una ocasión, la tomó por el cuello agresivamente y le escupió en la cara. La ex pareja aún no ha podido firmar el divorcio. Según el portal infobae, la cita en la corte es el próximo abril, en ese momento Lorenzo tendrá que decir si acepta o no la separación. Sabiendo como van las cosas, es que muchos fans comentan que la pareja definitivamente si firmará el acuerdo.

Lorenzo contradice a Chiquis “En mi vida la he maltratado” Lorenzo enfrentó las declaraciones que hizo Chiquis sobre un supuesto maltrato, por lo cual el ex vocalista de Banda El Limón fue captado en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el equipo de ‘Ventaneando’, lo cuestionó sobre si era verdad lo que decía Chiquis en su libro ‘Invencible’, donde menciona dicho maltrato que sufrió por parte de Lorenzo, y esto fue lo que dijo: “En mi vida la he maltratado. Estoy dispuesto a someterme a un detector de mentiras, pero no”, dijo Méndez al programa televisión Ventaneando. “Cada quien tiene su verdad”. A pesar de que no quiso dar muchas declaraciones, el intérprete dejó en claro que nunca le hizo nada.

Chiquis Rivera indirecta Lorenzo: ¿Lorenzo sufría de adicciones? En algunos capítulos del libro ‘Invencible’, la integrante de la dinastía Rivera cuenta que el alcohol, las drogas y las traiciones estuvieron presentes en su relación, razones por las que su unión con Méndez no fructífero. “Eso, (las adicciones) causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (…) si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes”, aseguró Janney Marín, su nombre real. Ante los dichos de la cantante, Lorenzo posteó un mensaje en sus redes sociales, que podrían ser la respuesta. “Cuando no pueden detenerte de una manera, intentarán otra… sigue empujando”. “Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar”. Con información de Agencia Reforma.