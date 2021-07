Se revela entrevista entre Chiquis Rivera y Jomari Goyso

Confiesa sobre su estado actual con Emilio Sánchez

Critican a Chiquis por su peso “¿Entonces por qué no la ayudó con su vestuario?”: Se revela entrevista en donde Chiquis Rivera le confiesa de todo al estilista español Jomari Goyso, desde la “revelación de sus boobies” en los Premios Juventud, su nueva música y hasta su relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, ¿será que sí está enamorada de él?. El pasado 24 de julio el estilista y asesor de imagen, Jomari Goyso sorprendió en redes sociales al publicar una entrevista a lado de la hija de Jenni Rivera, en el cual la cantante sin miedo alguno confesaría varias verdades, y por supuesto hablaría un poco del revelador vestido que usaría para los Premios Juventud. “¿Vas a revelar las boobies ya?” le pregunta Jomari Goyso a Chiquis Rivera Y es que todo parece indicar que esta entrevista fue realizada días antes de que se llevaran a cabo los Premios Juventud, ya que en dicha platica Jomari Goyso le cuestionó a Chiquis Rivera cual iba a ser su vestuario para esta ceremonia, argumentándole también si ya iba a poder por fin revelar sus boobies, ante esto Janney le contesta: “Si ya, ya es hora, ya están bien”. Posteriormente el estilista le comenta que si se trataba de un vestido revelador o más cubierto, a lo que Chiquis le contesta que sin duda lo iba a sorprender: “Tengo varios vestidos que sí lo hacen pero, creo que te voy a sorprender, sabes que soy una mujer que toma riesgos”, confesó. Y vaya que así fue, ya que durante estos premios la ex de Lorenzo Méndez apareció sin brasier y acompañada solo de un blazer color morado, llevándose las miradas de todos los presentes.

¿Será que Chiquis Rivera se encuentra dolida y lastimada por el amor? Chiquis Rivera habla sobre su nuevo sencillo en entrevista con Jomari Goyso En dicha entrevista Chiquis Rivera también confesó que estaba a punto de sacar un cover de la canción de Marisela, la cual fue escrita por Marco Antonio Solís llamada “Mi problema“, esto llamó fuertemente la atención de Jomari Goyso, provocando que le preguntara cual era el problema que le aquejaba a ella, a lo que Janney le responde: “Uff, muchísimos, ahí lo van a poder ver en el video musical”, confesó sin más. Jomari no pasó la oportunidad y le preguntó el porque había elegido esta canción, a lo que la intérprete le dijo que era más por el recuerdo de su madre Jenni Rivera: “Mi mamá era super fan de Marisela y yo me convertí en su fan, para mi ella es una de mis influencias más grandes, esa canción es algo que me recuerda mucho a mi mamá y a muchas cosas que han pasado”.

“Estoy enamorada de la vida” Confiesa Chiquis Rivera en la entrevista con Jomari Goyso Momentos después Chiquis Rivera confesó que sin duda su próximo sencillo, el cual era un cover de la cantante Marisela, era de desamor, ante esto Jomari Goyso le responde: “Pero, ahora estás enamorada, ¿no?” a lo que, a sorpresa de muchos, Chiquis Rivera comentó que ella estaba enamorada pero más bien de otras cosas: “¿Yo? sí, de la vida, de la música, de ti, de las flores, de la comida, de mi maquillaje, de mi cuidado de piel”, comenzó a decir en entrevista. Sin embargo, no feliz con la respuesta, Jomari Goyso le responde que iban a poner varias fotografías, que a palabras de él “se podían ver por ahí y que ha posteado del amor”, siendo una fuerte referencia a las imágenes que comenzaron a circular por redes sociales y medios, en donde se ve a Chiquis Rivera muy bien acompañada del fotógrafo Emilio Sánchez, pero ¿será que la hija de Jenni Rivera sí está enamorada de él?.

“Nos estamos conociendo” Chiquis Rivera le revela a Jomari Goyso el estado actual que tiene con el fotógrafo Emilio Sánchez Estas declaraciones de Chiquis Rivera provocaron que Jomari Goyso sacara a relucir la actual relación que la hija de Jenni Rivera tenía con el fotógrafo Emilio Sánchez, argumentando que ella lo esta tomando como algo normal, como a alguien que apenas esta conociendo: “Tu en tu vida normal yo considero que estás conociendo, a veces leo cosas que sé que son mentiras porque tú lo estás conociendo a una persona, así es como yo lo veo”. Ante esto, Chiqui Rivera confesó el estado actual por el que está pasando su relación con Emilio Sánchez, comentando que ellos solamente se están conociendo: “Sí claro, estoy conociendo a alguien, a una persona muy linda, me la estoy pasando muy bien, estoy feliz y pues alguien que me entiende, que es lo más importante para mi”, comentó en dicha entrevista.

Seguidores reaccionan a la entrevista de Chiquis Rivera con Jomari Goyso Al finalizar la entrevista se logra observar como Jomari Goyso se adentra al closet de Chiquis Rivera, y a pesar de que en un inicio el estilista le comentó que Chiquis no es muy buena eligiendo telas para sus atuendos, no pasó desapercibido varia ropa que la hija de Jenni Rivera tenía guardado, en donde argumentaba que sin duda algunas no era para alfombras rojas. Ante esta pequeña conversación, diversos usuarios comenzaron a llegar, en donde seguidores del estilista le comentaron a Jomari que si ya estaba ahí con ella por qué no le ayudo con sus vestuarios para los Premios Juventud, ya que para ellos todos los que usó Chiquis Rivera no fueron muy buenos. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

“¿Entonces por qué no la ayudó con su vestuario?” le dicen a Jomari Goyso Algunos usuarios comentaron lo siguiente en la entrevista de Jomari Goyso con Chiquis Rivera: “¿Entonces por qué no la ayudó con su vestuario?”, a lo que una seguidora le respondió: “Estas viendo que hicieron polvo a Jomari con los chorros de Quico, y querías que le dijera a la otra que no se pudiera el traje de Ursula, acúsalos con tu mamá Quico, tan guapo Jomari y ella tan bonita de su carita”. Por otra parte otros comenzaron a argumentar que Chiquis Rivera había subido de peso: “Yo creo que ya no está funcionando el agua con limón”, “Necesitas ir al gimnasio Chiquis”, “Debería de hacer ejercicio y rebajar un poco”, “Otra vez llévala al GYM mejor, si de verdad es tu amiga aconséjala”, “Ayy no, esta niña otra vez, que aburrido, como si no hubiera nadie más en el mundo”, “Ay no Jomari, tu me agradas, pero a Chiquis la poner como si fuera tu única amiga, que pereza”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Cachan a los dos integrantes de Los 2 Carnales viéndole el trasero a Chiquis Rivera ¿Se le van los ojos? Se revela video en donde aparece Chiquis Rivera presentando el próximo espectáculo en los Premios Juventud, sin embargo, de fondo se logran ver a los integrantes de la banda "Los 2 Carnales", los cuales fueron sorprendidos infraganti ¿Le estaban viendo el trasero a la hija de Jenni Rivera? Vaya que la ceremonia de los Premios Juventud estuvieron llenos de infinidades de sorpresas, ya sea por las presentaciones que tuvieron, o por uno que otro atuendo que no fue bien vistos por el público televidente, sin embargo, lo que sí es un hecho es que la ceremonia se convirtió en tendencia en redes sociales, revelándose infinidades de videos del detrás de cámaras, entre otros más.

¿Qué le andaban viendo? No obstante, un video que dio bastante de que hablar fue uno que se compartió a través de la cuenta de Instagram de @chamonic3, en el cual se podía observar algo un tanto inusual. Y es que, cuando Chiquis Rivera se encontraba hablando, se pudo observar de fondo a los integrantes de "Los 2 Carnales", quienes parecían notar algo en la hija de Jenni Rivera. Al pie de video, la cuenta escribió lo siguiente: "JAJAJ, me enviaron este video, en todo están chicas, que bárbaras, así fueron cachados los 2 carnales mientras Chiquis presentaba otro espectáculo ellos le veían la retaguardia jajaja, nunca sabes cuando la cámara te va a traicionar", se podía leer en la publicación.

Los cachan infraganti En el video, el cual cuenta con al menos 23 mil reproducciones, se puede observar como Chiquis Rivera se encontraba presentando el próximo show de la noche, mientras que argumentaba sobre el problema por el cual estaban pasando los habitantes de Cuba, afirmando que les expresaba su mayor apoyo. Sin embargo, los ojos se fueron para los integrantes de la banda musical "Los 2 Carnales", quienes se encontraban en la parte de atrás de Chiquis, y es que tres de ellos fueron cachados infraganti mientras que observan para con Chiquis y le veían la retaguardia a la hija de Jenni Rivera, generando un sin fin de comentarios al respecto. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ