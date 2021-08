Chiquis Rivera aparece con grandes y desfigurados labios

Seguidores le dicen que a Lyn May

Lyn May despotrica contra la hija de Jenni Rivera ¿Se hace la graciosa? La cantante Chiquis Rivera, aparece en video con un filtro de labios grandes y exagerados y seguidores del programa Suelta la sopa la comenzaron a criticar, argumentando que así iba a terminar ella, con tanto Botox que la hija de Jenni Rivera se ha colocado en los últimos años. A lo largo de los últimos años, Chiquis Rivera se ha convertido en una de las artistas que más se habla en redes sociales, y es que ya sea por su música o sus problemas amorosos con su ex pareja, Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera da casi todos los días de qué hablar, y en esta ocasión no fue la excepción. Chiquis Rivera aparece con grandes y deformes labios Fue mediante un video publicado por la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa en donde la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, impactaba con tremendos labios, grandes y deformes, causando gran asombro entre los miles de seguidores, quienes no dudaron en comentar algo al respecto. En el breve clip, publicado el pasado primero de agosto, se podía observar a Chiquis anunciando su nueva producción musical, sin embargo, lo que más llamó la atención entre los usuarios en redes sociales fue el filtro que Janney estaba utilizando, el cual en vez de causar gracia, provocó que seguidores la comenzaran a criticar.

Chiquis aparece en video con grandes y deformes labios y anuncia nueva música En el video, el cual contiene más de 57 mil reproducciones, Chiquis Rivera hablaba sobre su nueva canción titulada “Mi problema”, la cual cabe destacar que anunció en una reciente entrevista que tuvo con su amigo, el estilista Jomari Goyso: “Tengo un nuevo sencillo que sale este 20 de agosto y estamos haciendo hoy el video musical”. Y es que, a pesar de que el video era más para hablar sobre su nuevo sencillo, seguidores no pasaron desapercibidos lo grande y desfigurados que sus labios se veían con el filtro que estaba usando, y en vez de causar gracia entre los usuarios, a la hija de Jenni Rivera la comenzaron a criticar, argumentando que “no le faltaba mucho para que sus labios también se vieran así”.

Critican a Chiquis Rivera tras salir con labios grandes y deformes Diversos comentarios comenzaron a llegar al video de Chiquis Rivera presumiendo labios hinchados y deformes, en donde, a pesar de que la intención de Janney era causar gracia, lo que provocó fueron más criticas y burlas. Una seguidora afirmó que así se veía ella en realidad por tanto Botox que se colocaba: “Ella está así de tanto Botox, se que es un filtro, pero son iguales jajaja”, a lo que otra chica responde: “Que terrible, se que es filtro pero a muchas realmente les gusta estar así”. Otra argumentó lo siguiente: “No le queda mal, su rostro coordina con su cuerpo y personalidad”

“Pensé que era Lyn May: Seguidores critican los labios ostentosos de Chiquis Rivera Las cosas no pararon ahí, ya que más comentarios seguían llegando al video de Chiquis Rivera presumiendo sus ostentosos y deformes labios provocados por un filtro en Instagram. Una seguidora comentó que se parecía a la actriz de televisión y ex vedette, Lyn May: “Yo pensé que era Lyn May”. Varios seguidores confesaron que con filtro o sin el, ella realmente tenía los labios así: “Ese filtro no es mucho de diferencia a la cara que tiene”, “Ella no está muy lejos de la realidad con ese filtro”, “Así va a quedar muy pronto jajaj”, “Ese filtro está a un 10% de ser su cara real jajaj”, se podían leer entre los comentarios del video. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Lyn May arremete contra Chiquis Rivera ¿Fue por sus grandes labios? Tras este video, en donde Chiquis Rivera aparecía con grandes y deformes labios, provocando que los seguidores de Suelta la sopa comentaran que se parecía incluso a Lyn May, este dos de agosto salió el portal de Telemundo argumentó que la ex vedette despotricó nuevamente en contra Chiquis Rivera, argumentando que dejara de vivir de la sombra de su madre, Jenni Rivera. Cabe destacar que no ha sido la primera vez que esto pasa, ya que en otra ocasión Lyn May le dijo a Janney que dejara de comer, llamándola incluso “gorda”, ahora la actriz de cine se fue en contra de la cantante, comentando que ella solo tenía fama gracias a su madre, la Gran Diva de la Banda.

¿A poco siempre estará viviendo de la fama de su madre? Lyn May explota contra la hija de Jenni Rivera Sin tapujo alguno, Lyn May le comentó: "Sí, está bien que tuvo una mamá muy famosa, pero ¿a poco siembre va a estar viviendo de la sombra de la mamá", se podía leer en el textual del portal de Telemundo, posteriormente comentó que si fuera ella, no saldría del gimnasio ni un momento: "Es millonaria, está guapa, está joven… yo ya estaría en el gimnasio las 24 horas", comentó Lyn May, aún así no se sabe porque la ex vedette y actriz de cine arremetió contra la hija de Jenni Rivera, sin embargo, no se le escapó ninguna para sacar sus afiladas palabras en contra de Chiquis Rivera.

¿Un ultrasonido? Chiquis Rivera se va a la clínica y levanta sospechas de embarazo (VIDEO) ¿En pleno mantenimiento de su figura? La cantante Chiquis Rivera aparece en video dándose una manita de gato y muestra sus procedimientos para bajar de pedo, y seguidores de la cuenta de Suelta la sopa le dicen que lo que debería de hacer es dejar de comer y beber tanto alcohol, que solamente así bajará de peso. Se sabe que actualmente Chiquis Rivera, hija de la fallecida Diva de la banda, es una de las artistas más criticadas en redes sociales, ya sea por los múltiples escándalos en los que esta sumergida su familia o por las ya varias veces en las que la cantante se separa de Lorenzo Méndez, creando todo un circulo mediático al respecto.

Muestra uno de sus procedimientos para "bajar de peso" Sin embargo, uno de los temas más criticados de parte de algunos seguidores es sin duda el peso de la cantante, ya que, a pesar de que Chiquis Rivera luce increíble, eso no ha impedido que sea victima de innumerables criticas al respecto, y en esta ocasión, no fue la excepción para la ex de Lorenzo Méndez. Fue mediante un video compartido por la cuenta del programa Suelta la sopa en donde se podía observar uno de los procedimientos que tenía Chiquis Rivera para mantener su figura. En el breve clip se logra observar como Chiquis Rivera se encontraba acostada, mientras que una pequeña maquina se movía por todo su estomago, mientras que la ex de Lorenzo Méndez tenía arremangada la blusa, dejando al descubierto su abdomen.

Seguidores reaccionan al video Ante este video, el cual fue también compartido a a través de sus historias en Instagram y publicado por la cuenta Suelta la sopa, ya cuenta con más de 2 mil me gusta y un sin fin de reproducciones, sin embargo, lo que más destacó fueron los múltiples comentario de los seguidores del programa, quienes no dudaron en argumentar algo al respecto. Una usuaria afirmó que debería de 'parar el pico': "Chiquis está como yo, si no paramos el pico y la tomadera no vamos a bajar la barriga", "Mejor debería de tomar clases de canto, en lugar de estar enseñando todas su carnes". Una seguidora 'más despistada', comentó que parecía que le estaban haciendo un ultrasonido: "Yo pensé que le estaban haciendo un ultrasonido".