El agua con limón que tanto promociona Chiquis Rivera sigue dando mucho de qué hablar

Ahora es La Bronca quien se burla de la hija de Jenni Rivera

Los usuarios en redes sociales reaccionaron Chiquis Rivera Bronca burla. Lo que sigue dando de qué hablar es el remedio natural que según dijo Chiquis Rivera a ella le ha funcionado para bajar de peso y tener una cintura de envidia, pues una vez más su burlaron del secreto que le dio su abuelo para bajar de peso. En esta ocasión fue la locutora de “El Free-Guey Show”, La Bronca, quien se burló del remedio que dio la hija de Jenni Rivera. Fue en el Instagram de Chica Picosa 2 donde se subió una publicación en donde se muestra a Sylvia Ivonne del Valle Saenz, mejor conocida como La Bronca, burlase de Chiquis Rivera. Chiquis Rivera Bronca burla: “Habló la mujer súper natural jajaja” “Chicas, no es agüita de limón lo mío, quieren saber cómo me mantengo en mi peso”, dice la fotografía de La Bronca y Chica Picosa 2 la acompañaron con el siguiente mensaje: “Locutora de #freewayshow dice que lo de ella no es agüita de limón #chiquis si que está dando de que hablar con su agua de limón!!”. Los internautas reaccionaron a la publicación: “Hablo la mujer súper natural jajajaja”, “Uuuyy.. Miren otro ejemplo de qué deja primero me opero y después te digo qué producto promocionó…”, “Esa bronca tiene demasiadas cirugías. Yo no se porqué el querer estar engañando a la gente”.

Chiquis Rivera Bronca burla: Reaccionan a publicación Los internautas no se quedaron callados por la burla de La Bronca: “Ahora está de dónde salió”, “Bueno se operó (La Bronca) PERO se ha mantenido con ejercicio, dieta y productos y hay muchas que se operan y regresan a como estaban porque la cirugía no es milagrosa y para mantener los resultados debes esforzarte, así que punto a favor de La Bronca”. “El cirujano plástico, así que chiste, hasta yo lol”, “Esta tiene hasta el corazón hecho se le ve jajajajaja”, “Ella vende productos para bajar de peso pero igual que los de Mayeli y Daisy, puro perder dinero”, “Ella por lo menos acepta sus operaciones y dice que sí le cuesta cuidar su dieta”.

Chiquis Rivera Bronca burla: Dicen que está igual de operada que la hija de Jenni Rivera Los usuarios de redes aseguraron que ellos sabía cómo se cuidaba La Bronca: “Ya quiere hablar la natural jajaja cero cirugía jajaja”, “Pues imagínate que después de tanto dinero que pagó y todo el dolor que aguantó con todas las cirugías que se ha hecho, si no se cuidara sería un pendejismo”, “Cirugías y filtros”. “Puro cirujano también! Qué envidia”, “No le queda tampoco a ella andar hablando esta igual que la Peggy”, “Si quieren hacerse promoción no echen habladas … creo que ya les gustó la Chiquis para hacerse ruido jajaja … la bronca a leguas se le nota toda lo operada que esta”.

Chiquis Rivera Bronca burla: “Otra igual que Chiquis….” Las críticas continuaron: “Otra igual que Chiquis…. se opera toda para promocionar su dieta 911. Así qué chiste”, “Más operada que Lucia Méndez quiere figurar La Bronca”, “Esa es otra charlatana que se mete full filtros y en persona dices ahhh”, ““Jajajaja otra natural, todas son mentirosas y piensan que engañan a la gente”. “Esta peor que la agüita con limón”, “Otra ridícula se vuelven puras mentiras y fraude!!!”, “Ella está bien operada”, “Plástico andando ya ella jajajaja”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Chica Picosa 2, en donde se dio a conocer la crítica que La Bronca hizo por el remedio para bajar de peso de La Chiquis.

Chiquis Rivera Bronca burla: No es la primera Pero La Bronca no es la primera que se burla por el remedio del agua con limón que Chiquis Rivera asegura le ha ayudado a bajar de peso y a lograr una cinturita, una de las primeras en poner en duda el remedio de la hija de Jenni Rivera fue la controversial Niurka Marcos. Para mala fortuna de Chiquis Rivera, tras intentar presumir su vientre plano y su trasero ‘inflado’ con su remedio de agua tibia con gotas de limón, luego se filtraron unas fotos donde aparentemente iría con un cirujano de Tijuana para hacerse unos ‘arreglitos’ por lo que la tacharon de ‘farsante’.

Niurka se ríe del consejo que Chiquis El programa de El Gordo y la Flaca, se encargó de buscar a Niurka para preguntarle sobre la manera en que mantiene su cuerpo, pero desmintió lo dicho por Chiquis Rivera sobre que el vientre y las tallas se reducen gracias a las gotas de limón en agua tibia, durante las mañanas. “Ay no, tan calvo Chiquis no, no te la mam… no no no, hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación”, comenzó diciendo Niurka riéndose de la pregunta del reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ sobre que la hija de Jenni Rivera diera ese remedio al natural en un video.

Niurka le dice que haga más ejercicio “Hay que hacer otras cosas, eso nada más no… eso te lo puedo asegurar mi querida Chiquis, no”, dijo Niurka mirando a la cámara con una expresión de ternura como simulando una burla para la hija de Jenni Rivera y se atrevió a darle un consejo a las personas ‘gorditas’ ¿indirecta?: “Las personas gorditas, así con cuerpo de ‘cajita’, cuadradita, con plantita y eso, tienen que sacrificarse un poco más que simplemente tomar agua con limón…, no mami, me caes poca mad… pero no…”, dijo Niurka sobre el remedio al natural de Chiquis Rivera pero también añadió su opinión sobre la visita que le hizo al cirujano.

Le dice que confiese lo de la liposucción Sin estar enterada que Chiquis Rivera se haría un ‘arreglo’ en los pechos, pero negó que se hizo la liposucción, la cubana ex pareja de Juan Osorio dijo que la cantante debe confesar que visitó al cirujano para lograr verse más delgada: “Ay por qué no mima, si te hiciste una limo dilo”, finalizó mandando un beso. Ante las burlas de Niurka, la gente soltó su apoyo a la cubana sobre sus palabras: “Jajjajjjj me encanta su sinceridad”, “Hasta que alguien le dijo la verdad”, “Y donde está ese cirujano con ese nombre tan chistoso Dr Agua con limón, si mira esto dígame donde está su consultorio”.

Provoca que se burlen de la ex de Lorenzo Méndez Las burlas para Chiquis Rivera siguieron: “si fuese así ya no quedaría ni una mata de limón”, “Niurka siempre dice la neta”, “o bebo agua con limón todas las mañanas inmediatamente me levanto, te ayuda a quemar grasa es verdad aparte de los beneficios que te ofrece el limón para la salud, pero no hace magia”. Y continuaron: “Así es, cuando adelgazas, adelgazas todo, no sólo la cintura”, “Hasta que alguien le dijo la verdad”, “Es verdad! Primera vez que estoy de acuerdo con Niurka en algo”, “Dr Agua de limón gracias Niurka por decir la verdad”, “Bueno las cosas cómo son y a esa Chiquis no se le cree ni el bendito porque fuera verdad lo que dice no hubiera ni cirujanos jaja pura agüita tibia con limón”, aseguraron.