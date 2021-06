Chiquis Rivera defiende a su hermano menor Johnny tras el escándalo por la herencia de su madre

Chiquis fue quien educó a Johnny tras la muerte de su madre Jenni Rivera

Chiquis Rivera resalta las cualidades de su hermano Chiquis Rivera Johnny. La que sacó las uñas por su hermano menor fue Chiquis Rivera, pues Johnny se encuentra en “guerra” con sus tíos Rosie y Juan Rivera por la herencia de su madre Jenni, ya que fue el menor de los hijos de la cantante quien pidió la auditoría a su tía. Por medio de sus redes la hija mayor de Jenni Rivera publicó un mensaje donde resaltaba las virtudes de su hermano menor, la publicación fue presentada por el Instagram de Chamonic 3, en el cual los internautas dejaron sus opiniones sobre el mensaje de la cantante. Chiquis Rivera Johnny: Reaccionan ante le mensaje Chiquis escribió lo siguiente: “Si la gente supieras el hermoso corazón que tienes @thegreatcinco, pero con el tiempo Dios le mostrará al mundo quien eres verdaderamente… y de qué estás hecho…pero principalmente de quién eres…#BeePatient”. La publicación de Chiquis no tardó en recibir la reacción de los internautas: “Uno dice no mi hijo no es así es un pan de dios y pumm sale cada caso que es mejor calladitos nos vemos más bonitos”, “Como les gusta hacerse las víctimas. Ya enfadan la Chiquis y la Johnnyfacia”.

Chiquis Rivera Johnny: “La verdad sí enfadan” “Todos fuera de casa somos otros”, “La verdad sí enfadan. No hay mucho que defender, siempre se ha visto tal como es y su misma abuela lo dijo”, “Que no se les olvide que si tienen dinero fue porque los fans de Jenni los hicieron ricos. Agradecidos deberían estar”. Otros de los comentarios que se podían leer eran: “Nunca terminaremos de conocer a las personas por eso no debemos poner las manos en el fuego por nadie porque nos podemos quemar”, “Igualito a su papá de flojito el Johnny”, “Ahí van a meter a Dios!!!”.

Chiquis Rivera Johnny: “Son unos mantenidos” Los internautas pidieron a los hijos de Jenni Rivera honrar la memoria de su madre: “Son unos mantenidos si no fuera por lo que la Diva de la Banda trabajo y lucho por un patrimonio no serían nada, deberían ser agradecidos y honrar a su madre siendo personas de lucha y trabajo, en verdad que son drama y más drama”. “Nada que demostrar, tan grande que es ya y tan berrinchudo, pero muy inteligente, se los maneja a todos como quiere, ahí lo traen bajo la falda para que no le digan nada al Niño”, “Ahora ya entiendo porque Jenni no la dejó a ella administrar su dinero, es muy inmadura está pobre, urgente necesita terapia”.

Chiquis Rivera Johnny: “Ya dan flojera esos dos” Los internautas no dejaron de opinar: “En la casa todos estamos que no rompemos ningún plato pero fuera de casa o donde mamá y papá no estén agárrate que hasta a unos se les sale el diablo y luego mi hijo no es capaz mejor cállate”, “ya dan flojera esos dos”, “Les encanta hacerse las víctima, en casa son una cosa y fuera de casa son otras”. “Ella lo ha consentido y cuidado más de la cuenta y sin darse cuenta… porque ese muchacho porque ya no es un niño se ha convertido en un muchacho sin oficio, caprichoso, altanero, etc”, “Nunca hay que decir que son un pan de Dios porque por afuera no sabemos que tal se comportan! Después se va a tragar sus palabras la Sra. Chiquis, solo hicieron de él un holgazán”.

Chiquis Rivera Johnny: Ponen en duda su buen corazón Los internautas pusieron en duda las palabras de Chiquis Rivera y le recordaron los grosero que Johnny es con sus seguidores en redes sociales: “Pues en las redes este chamaco huevón no a sido nada amable con sus seguidores… y de buen corazón pues esta de pensarlo…”. “Oilaaaaa Quien habla mal de su pan quemado?? Vieja ridícula”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los internautas tras conocer la publicación de Chiquis Rivera, quien defendió a su hermano menor, quien está en el ojo del huracán pues al parecer está peleado con sus tíos Rosie y Juan, por el dinero de su madre Jenni Rivera.

Exhibe a su tía Rosie Rivera Luego de que se diera a conocer que Johnny Rivera, hijo menor de La Diva de la Banda, mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, ahora el joven no oculta ‘su odio’ a su tía Rosie Rivera y la exhibe en un comentario que alguien, misteriosamente, terminó borrando. La cuenta de Instagram de Chamonic ‘rescató’ esta publicación que está disponible en las redes sociales de Jenni Rivera Fashion. Todo el problema habría comenzado porque a Johnny Rivera no le pareció que su tía Rosie Rivera promocionara aquí su libro.

Borran el mensaje de Johnny “Ya disponible! Obtén tu copia hoy”, dice esta publicación que a la fecha tiene casi 2 mil “Me gusta” y en la que Rosie Rivera promociona su libro Dios es tu defensor, lo que provocaría que el joven se preguntara: “No veo cómo tiene qué ver esto con Jenni Rivera Fashion”. Llama la atención que, al momento de entrar a esta cuenta de Instagram, ya no se puede ver el comentario que hizo Johnny Rivera, por lo que varios se preguntan qué fue lo qué pasó y quién habría mandado a borrarlo. ¿Habría sido la propia Rosie Rivera?

Aseguran que está manipulado por su hermana No es la primera vez que varias personas aseguran que detrás de todo esto se encuentra Chiquis Rivera, quien está fuera de la herencia de su madre: “Ese muchachito está manipulado por Chiquis, se le nota. Solo quieren dinero y se lo acabarán en un segundo porque son unos flojonazos”. “Ese chamaco castroso ya mejor que vaya aprendiendo a trabajar porque el dinero que le dejó mami no se le va a multiplicar en macetas”, “Eso solo se llama hambre de dinero la que tiene ese mocoso malagradecido huev… que solo se dedica a hacer mier…”, “Ese niño no está bien y no quedó bien desde que su mamá no está”, se puede leer en más comentarios.

¿Confirma albacea? El gran escándalo que envuelve a la familia Rivera, ha sido noticia en los últimos días, y es que estarían buscando a la sucesora del puesto de Rosie Rivera como la presidenta de Jenni Enterprisses, empresa que maneja la herencia de la cantante fallecida en un accidente aéreo. Pero al parecer ya habría sucesora, ya que en las historias de Instagram de la cantante Chiquis Rivera anunció a su pequeña hermana como la posible reemplazo de su tía Rosie, justo antes de que se den a conocer los resultados de la auditoria que tanta polémica ha generado. AQUÍ EL VIDEO DONDE SE TOMÓ LA CAPTURA DE PANTALLA PARA LA FOTO