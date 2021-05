Chiquis Rivera hace inesperada confesión en programa en vivo

La hija de Jenni Rivera asegura que el cantautor mexicano Joan Sebastian “le tiró la onda”

“Ya no encuentra la forma de llamar la atención”, expresan en redes sociales ¿Será? Vaya escándalo que provocó la cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, en el programa Tu-Night, conducido por Omar Chaparro, donde confesó que el cantautor mexicano Joan Sebastian “le tiró la onda” mientras él tenía pareja. En la cuenta de Instagram de Escándalo, que retomó de las redes sociales de este show televisivo nocturno, la intérprete mostró su sorpresa cuando, al participar en una dinámica, Omar Chaparro le hizo esta inesperada pregunta de la que ya sospechaba cuál sería su respuesta. “Es la verdad, es lo que pasó”, asegura Chiquis Rivera Luego de que el conductor ganara la dinámica, a Chiquis Rivera no le quedó de otra de confesar qué famoso fue el que “le tiró la onda”, aunque antes quiso dejar muy en claro lo siguiente: “Me siento mal porque él ya no está con nosotros”. Ante esta respuesta, Omar Chaparro dijo que ya sabía de quién se trataba y le dijo a la cantante que interpretaría el fragmento de un tema de su autoría, y segundos después, comenzó a cantar “Tatuajes”: “Sí, con todo respeto porque lo admiro, es un maestro, sigue siendo, pero sí, es la verdad, es lo que pasó”, expresó Chiquis (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No le creen a Chiquis Rivera No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta confesión en la que Chiquis Rivera asegura que Joan Sebastian “le tiró la onda”: “Seguro dirá que en ella se inspiró para la canción Así te quiero”, “De seguro le dijo un comentario y ella se mojó, con eso de que le entra luego luego sin conocerlos”. “Lo que si me queda claro es que por la fiebre que tiene, es por eso que no puede estar sin hombre”, “¿Se drogó o toma alucinantes esta señora? Ya no encuentra la forma de llamar la atención”, “Quizás la enamoró para uno de sus caballos”, “Ni ella se lo cree”, “Ay, por favor con esta mujer” (Archivado como: Chiquis Rivera confiesa que Joan Sebastian le tiró la onda).

Dice con quiénes quiere hacer un trío Pero esta no sería la única confesión que le haría la hija de Jenni Rivera a Omar Chaparro, ya que también comentó con quiénes le gustaría hacer un trío musical: Julión Álvarez y Eduin Caz, vocalista del grupo Firme, aunque eso no sería todo. Respecto al tema sexual, Chiquis Rivera dijo que le gustaría participar en un encuentro con los actores George Clooney y Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, aunque reconoce que ve más probable participar en un trío junto a un hombre y una mujer y esa es una de sus fantasías (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ellos dos sí cantan, no como ella” Varios usuarios se expresaron de la siguiente manera al escuchar el deseo de Chiquis por participar en un trío musical con Julión Álvarez y Eduin Caz, vocalista del grupo Firme: “Que no se les ocurra a Julión y a Eduin hacerle caso, seria lo último”. “No quiere nada la mujer, anda bien pérdida, jaja”, “Ellos dos sí cantan, no como ella”, “Ay, cómo alucina la pobrecita, la dieta keto y el agua de limón ya le están haciendo ver visiones”, “Un trío, pero en la cama ha de ser, porque esta no canta”, ” Nada mensa. A ella le encantaría cantar con quien sea para poder levantar como cantante. Estoy segura que tendría que soltar muy buena lana para que alguien acepte cantar con ella” (Archivado como: Chiquis Rivera confiesa que Joan Sebastian le tiró la onda).

Las preguntas para la hija de Jenni Rivera iban subiendo de tono Con la mayor naturalidad posible, a la pregunta de que es lo que más le excita de un hombre, la cantante respondió que es la honestidad, pero lo que a ella le encanta es besar y “que le agarren las pompas”. Además, confesó que le gusta que la agarren “fuerte” de esa parte de su cuerpo. Y a la pregunta de cuál es su posición sexual favorita, la cantante, antes de dar su respuesta, le ofreció una disculpa a su abuela, la Señora Rosa, quien acaba de someterse a una intervención quirúrgica: “Perrito”, respondió, ante la sorpresa de Omar Chaparro (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No le vuelven a creer a Chiquis Rivera “¿La qué, honestidad? Eso le queda grande a ella, porque en febrero andaba en Miami con la rana Emilio y en marzo con Lorenzo su aún esposo, entonces esta habla y se contradice, aquí no hubo honestidad porque ella honesta!!! No conoce qué significa eso!!!”, expresó un internauta. Por su parte, otros usuarios se expresaron de la siguiente manera: “De perrito para no tener qué verle la cara a la rana”, “Se parece a Lyn May”, “Se deformó la cara ya, toda hinchada, se ve muy grotesca”, “Gran cosa!! Gracias a Dios ya Lorenzo no tiene nada qué ver ahí, esa no tiene arreglo, pudor ni respeto porque nadie se lo enseñó, ,jajaja, siempre queriendo llamar la atención” (Archivado como: Chiquis Rivera confiesa que Joan Sebastian le tiró la onda).

Chiquis Rivera presume su cinturita y confiesa que aún no está dónde quisiera estar Después de asegurar que su nueva figura se debe a que toma agua tibia con limón, por lo que fue duramente criticada, la cantante Chiquis Rivera lo vuelve a hacer y presume su cinturita, aunque no logró el resultado esperado con los internautas. Vestida completamente de negro, la cantante no dejó pasar mucho tiempo para decir que aún no está donde quiere estar respecto a su abdomen, pero que “ahí la lleva”. Sin pudor alguno, deja ver un poco de su prominente trasero en el mismo momento que confiesa que ha tomado mucho alcohol, y cuando nadie lo esperaba, comenzó a hacer algunos pasos de baile inspirados en la cantante colombiana Shakira (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUI).

Ex de Paulina Rubio la critica El empresario español Nicolas Vallejo-Nagera, mejor conocido como Colate y quien es ex pareja de la cantante mexicana Paulina Rubio, fue uno de los primeros en reaccionar a este video en el que Chiquis Rivera presumió su cinturita: “Qué barbaridad”, se limitó a decir. Cabe recordar que hace apenas unos días Colate se vio envuelto en una polémica al criticar la actitud que tuvo Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, con una empleada de una aerolínea en México, por lo que parece que ya “la agarró” contra todo lo que tenga qué ver con la Familia Rivera.

Le dicen que su ombligo está de lado No pasó mucho tiempo para que las críticas se hicieran presentes en esta publicación: “Dios, ¿no tiene otra cosa mejor qué hacer que andar mostrando algo que nadie le pide? No tiene vida”, “¿Y los cachetes y brazos pa’ cuándo?”, “El ombligo está de lado”. “Pobre chica que no acepta su aspecto robusto… No todas pueden ser delgadas y hay que ser feliz con lo que tenemos de más”, “Esa Chiquis que se cree que tiene cinturita, pero está buloncilla y tanto ejercicio que hace y sigue igual”, “Esta pobre mujer, es de talla grande , así nació, mejor aceptarse y ya para de sufrir”.