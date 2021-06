Sin pelos en la lengua, la señora Rosa Rivera habló de la herencia de su hija Jenni Rivera

Ante el escándalo por la auditoría a las finanzas de la cantante la abuela de Chiquis Rivera desató controversia

Jenicka López y Chiquis Rivera mandaron ‘indirectas’ a su abuela en mensajes de Twitter Jenicka López y Chiquis Rivera mandaron mensajes muy polémicos que sirven de contestación a las declaraciones hechas por la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa quien en su video más reciente habló del nuevo enfrentamiento entre la familia ante la dichosa auditoría que le harán a las empresas de la cantante. La señora Rosa Rivera salió a la defensa de sus hijos Rosie y Juan Rivera quienes se han encargado de estar al frente de las empresas de la Diva de la Banda desde que murió, por lo que le parece ‘mal visto’ que ahora, se les haga una auditoría para saber los estados financieros, alegando que la idea de Johnny y Mike se deben a que quieren gastar su dinero en ‘lo que sea’. La mamá de Jenni Rivera se pronunció ¿contra sus nietos? El nuevo ‘pleito’ entre la familia Rivera escaló a un nuevo nivel cuando la mamá de Jenni Rivera se puso del lado de sus hijos Rosie y Juan defendiendo su proceder en los negocios que dejó la cantante mencionando que incluso a ella no le ha tocado ni 100 dólares, por lo que los hijos de la Diva no tienen por qué desconfiar. Sin embargo, no esperaba que Chiquis Rivera y su hermana Jenicka López utilizaran sus redes sociales para dejar sentidos mensajes en Twitter sobre el tema que ‘despertaron’ Johnny y Mike quienes están en todo su derecho de conocer los estados financieros de las empresas de su mamá.

Jenicka López asegura que todo es por Jenni Rivera En una serie de mensajes ante lo que dijo su abuela, Jenicka López subió una foto de su mamá Jenni Rivera en la que puso “Todo esto, por ti”, ¿refiriéndose al pleito entre su familia?, pero en otra serie de tweets, la más joven de las mujeres escribió: “El poder de quedarse tranquilo / callado”, haciendo clara alusión a que la matriarca de la familia no debió pronunciarse. Pero las cosas se pusieron más intensas con los dos mensajes que remató Jenicka López: “No puedo esperar a que esto termine. Ustedes no nos ven a nosotros cinco haciendo entrevistas o monetizándolas, eso dice mucho, sólo digo”, mencionando que probablemente el tema debió quedarse privado y no hacer escándalo a raíz de las declaraciones de Rosie y Juan Rivera.

Atacaron a Jenicka por lo que puso contra la mamá de Jenni Rivera Los comentarios de la gente a los mensajes de la hermana de Chiquis Rivera por el escándalo de la herencia aparecieron: “Ustedes van a empezar a hablar Mier… de su abuela, ya lo quiero ver”, “Sólo manténganse juntos como siempre… Como una vez se dijo, antes que tíos y tías ellos (Juan y Rosie) fueron hermanos”, “Estaba esperando que sucediera esto, yo estoy con ustedes cinco”. “Que hipócritas, Mucho Tio Juan y la fregada y luego ya no se pueden ver”, “Estás enojada con tu tía por llevar el negocio de tu mamá, ella no tenía idea de cómo hacerlo, pero tu deberías enojarte contigo por no aprender a saber cómo se maneja un negocio así”, “Ustedes no esta en paz si no pelean, encerio. Si te conocemos a ti es porque ERES HIJA DE JENNY RIVERA”, “Ya callese nini !!!! Por qué no mejor trabajas el dinero que dejó tu madre? Mendiga mantenida”.

Chiquis Rivera ‘entró al pleito’ con mensajes contundentes Mientras Jenicka López era atacada, su hermana Chiquis Rivera se puso ‘al tú por tú’ con su abuela por lo que dijo y aunque varios aseguran que también quedaría con lo declarado por Rosie Rivera sobre la auditoría, la gente interpretó sus mensajes como mejor les pareció: “Qué pena ajena. SMH. Cuando Dios conoce tu corazón y tus intenciones, no tienes que preocuparte por nada. Con el tiempo todo se va viendo y aclarando. Solito.”, escribió la hija de Jenni Rivera en Twitter cuando primero se dijo que había sido supuestamente su idea de auditar las empresas de su mamá.

¿Indirectas para la mamá de Jenni o para Rosie Rivera? En otra serie de mensajes, la cantante recién ganadora del Latin Grammy, publicó textos referentes a la herencia de Jenni Rivera: “La herencia más grande y importante que me dejó mi madre: el trabajar por mis propias cosas sin Ching… a nadie!”, dejando claro que a ella no le han regalado nada. “La herencia más grande e importante que me dejó mi madre: mis hermanos! Dios es bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno”, utilizando sus creencias para contestar ¿a su abuela y a Rosie Rivera? Dicho sea de paso que la relación con su tía se sabe que desde hace tiempo no es la más cercana, mientras que con su abuela sí.

Atacada por la gente. Los mensajes de Chiquis Rivera sobre el tema de la herencia ‘salieron peor’ A la serie de mensajes de Chiquis Rivera, la gente salió atacándola: “Ya nadie les cree nada, esto es colgarse de la fama de Jenni … les aseguro que pronto van a ver un programa o un libro o algo sobre la herencia de Jenni se los aseguro….esa familia así es”, “Como me cae mal que siempre te embarren en todo. Y también creo que como hijos el que haya pedido una auditoría tiene todo el derecho”, “El Johnny tiene mal corazón”. Le recomendaron que no deje solos a sus hermanos: “Estoy de acuerdo es fácil poner la mano nada más sin que te cueste nada”, “Así es mija no deje a sus hermanos solos … caiga quien caiga ya bastante aguante mija y perdóname a mi también por no creer en ti te quiero y admiro”, “Este post dice mas que mil palabras! Soo Rosy sí les estuvo robando!”, manifestó la gente.

¿Otra separación entre la familia de la cantante? Este nuevo escándalo que enfrenta la familia de Jenni Rivera se da en medio de especulaciones sobre una separación entre los hermanos de la cantante con sus sobrinos Chiquis, Johnny, Mike, Jacqie y Jenicka quienes ya están en edad suficiente para tener conocimiento sobre el manejo de las finanzas de su mamá. Lo más impactante del tema es que en una reciente entrevista, Juan Rivera confirmó que Chiquis Rivera no estaba incluida ni siquiera en el testamento de Jenni Rivera, por lo que también se confirma la versión de que la Diva murió enojada con su hija por los rumores de supuesta relación con su entonces esposo Esteban Loaiza.

La mamá de Jenni Rivera se puso del lado de Rosie y Juan Luego de que se diera a conocer que Chiquis Rivera mandó a hacerle una auditoría a sus tíos, Juan y Rosie Rivera, para saber más detalles del legado de Jenni Rivera, la señora Rosa defiende a sus hijos y asegura que su nieto Johnny solo espera más dinero para seguir gastando. Fue por medio de su canal oficial de YouTube que la mamá de Jenni Rivera no se guardó nada en un video, el cual retomaron varias cuentas de Instagram del mundo del espectáculo y que a la fecha está cerca de llegar a las 60 mil vistas. “Mis hijos nunca me han robado a mí un centavo y yo cuando trabajaba dejaba dinero por dónde quiera, yo todo el tiempo dejaba dinero. Yo confío en mis hijos y sé que lo que uno les enseña desde niños de grandes lo van a aprovechar”, comentó la señora Rosa.

La mamá de Jenni Rivera no se guarda nada De inmediato, dejó en claro que conoce tanto a Rosie como a Juan: “Juan sería antes un loco y lo que sea, pero ratero, no, entonces suceden cosas, sucede que piden auditorías, te hacen auditorías hasta en los más grandes negocios”. Aunque se asegura que Chiquis Rivera, con el apoyo de sus hermanos, fue la de la idea de mandar a hacer una auditoría a sus tíos, Juan y Rosa Rivera, la Señora Rosa desconoce quien haya sido, pero aclaró que ellos no pagarán por ese procedimiento. “Entonces, los que pagan la auditoría son los que la piden, y espero en Dios que lo que les enseñé a mis hijos sea por siempre, que hayan obedecido. Yo le decía a Rosie que todo el tiempo no tomara nada, sino que me lo pidiera y se le iba a dar y así ha sido, ha sido un tiempo muy difícil para Rosie”. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)