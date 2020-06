Chiquis Rivera se encuentra viviendo una separación con Lorenzo Méndez y ahora mandó una indirecta muy directa

El mensaje con la canción que utilizó la hija de Jenni Rivera no será bien recibido por su aún esposo Lorenzo Méndez

Tras varios rumores, a Chiquis Rivera no le quedó más que alejarse un tiempo de las redes sociales

Luego de que Lorenzo Méndez fuera captado emborrachándose descargando sus penas de amor tras confirmar la separación de Chiquis Rivera, que ambos manejan como temporal, la hija de Jenni Rivera reapareció para explicar por qué se alejó unos días de las redes sociales y aseguró que pronto daría la verdad sobre lo que está sucediendo en su matrimonio, sin embargo, las posibilidades de un regreso entre los dos son inciertas, y ahora un video de ella lo deja entrever.

Y es que aunque no han explicado ni salido los motivos de qué sucedió para que se diera una separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, resulta increíble que a menos de un año de cumplir su primer aniversario ya se anuncien problemas entre la pareja en plena cuarentena por el coronavirus, lo que los tenía conviviendo tal vez más tiempo del que estaban acostumbrados.

Además, juntos habían superado todos los problemas más fuertes tras la muerte de Jenni Rivera y los dimes y diretes con la ex de Lorenzo, Claudia Galván, sin embargo siempre se ‘tachó’ de ‘holgazán y mantenido’ al esposo de Chiquis Rivera y de que únicamente la quería por fama y dinero, con todo y que él también es cantante.

Ahora, luego de la ‘desaparición’ en redes sociales de la hija de Jenni Rivera, que por cierto, duró sólo una semana, Chiquis Rivera vuelve a ‘la carga’ y esta vez con algo que pudiera interpretarse como una indirecta muy ‘directa’ para Lorenzo Méndez, en un video que seguramente dará de qué hablar.

En el video publicado en el Instagram de Chiquis Rivera, la cantante promociona unos lentes de sol para el verano mientras ella aparece coqueteando a la cámara modelándolos, sin embargo lo que llama más la atención es la canción que utilizó de fondo para musicalizar el momento, por supuesto de su nuevo disco, pero con una letra que bien pudiera ser dedicada a Lorenzo Méndez tras su separación.

“Gracias por tu participación, interesante tu propuesta pero no, no tengo la mínima intención de involucrarme ni contigo ni con nadie, por ahora no hay vacantes dentro de mi corazón. Yo solo quiero vivir mi vida tranquila, no quiero andar con alguien que me quiera controlar, prefiero solita, una playa, mis amigas, buena música y un buen tequila…”, es lo que dice la canción de Chiquis Rivera que quedaría a la perfección en el momento que vive tras la separación de Lorenzo Méndez.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar: “Que hermosa te miras bendiciones”, “Belleza pura”, “Guapísima eres única”, “Chiquis sigue adelante eres una guerrera me encanta tu música”, “Señora todavía no lo deja con el que anda”, este último comentario haciendo alusión a Lorenzo Méndez.