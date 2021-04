Acusan a Chiquis de imitar la voz de su madre: Jenni Rivera

Los comentarios de inmediato se dedicaron a arremeter contra la hija de la “Diva de la Banda”

Trata de cantar “Besos y copas” al estilo de Jenni Rivera y recibe malos comentarios Acusan a Chiquis de imitar voz de Jenni Rivera. La hija de la fallecida Jenni Rivera subió un video en sus historias de Instagram en donde aparecía cantando el tema “Besos y copas”, el cual era uno de los favoritos de la llamada “Diva de la banda”, sin embargo, la interpretación de Chiquis Rivera, no fue del agrado de los internautas. El video fue retomado por la cuenta de Instagram del programa Suelta la Sopa, Misma que preguntó a su audiencia “¿Cómo canta Chiquis?”, y ellos ni tarde ni perezosos contestaron ‘sin pelos en la lengua’ que la hija de Jenni Rivera no canta y hasta dijeron que solo quiere imitar a su madre. Chiquis Rivera cantando y ‘poniéndole sentimiento’ a su interpretación En el video, se ve a la hija mayor de Jenni Rivera cantando el tema “Besos y copas”, con mucho sentimiento, cerrando los ojos y haciendo ademanes con las manos, luego se ve que su estilista llega para colocarle un pañuelo en la cabeza para completar su look, mientras eso pasa, Chiquis Rivera sigue cantando a todo pulmón. “Besos y copas” fue una de las canciones más importantes para Jenni Rivera, ella misma expresó que: “‘Besos y copas el primer tema que me aprendí a los 8 años y con la cual mi padre me hacía concursar”, así que dicho tema no podía faltar en las presentaciones de “La gran señora”.

No convence interpretación de Chiquis Rivera Pero cuando su primogénita quiso probar suerte con dicho tema no recibió las críticas que ella esperaba, pues inmediatamente los usuarios de redes sociales compartieron que no cantaba y que solo quería imitar la forma de interpretar de Jenni Rivera. VER VIDEO AQUÍ Entre los comentarios se puede leer: “Canta?”, “No me gusta como canta se nota que quiere imitar y ser como su mamá”, “Ya me dio migraña de escucharla”, “Que ganas de echarnos a perder el día”, “Que busque otra cosa que hacer porque de cantante nada”.

¿Chiquis imita la voz de su mamá? Las críticas continuaron: “esta mujer no canta nada, sólo son conocidos porque la gente sigue sus pen…… y por su madre es todo, “nada que ver.. No canta nada, mejor canta su hermana”, “le falta tomar muchas clases porque se queda ahogada”, “Momento! No canta grita!”. “No soy cantante pero oído sí tengo… la verdad el canto definitivamente no es su fuerte y si la comparamos con su madre pues ni comentar… lo bueno es que en estos tiempos en donde la gente le gusta Bad Bunny ya cualquier cosa es aceptable”, comentaron.

‘Su hermana Jacqie tiene la mejor voz’ Hasta la compararon con su hermana: “Yo la visualizo mejor como animadora. Tiene carisma para conducir un show”, “Pero para mi su hermana Jacqie tiene la mejor voz”, “Parece que tiene un tapón atorándole la garganta”, “Pensé que la estaba leyendo, Chiquis no es hate, pero no cantas”. “Ay chica sigue tomando tequilas, el canto no te queda bien”, “De la chin…..”, “No cantaaaaaaa ladra mejor el perro de la vecina”, “¿Ella canta?”, “Como la Chimoltrufia”, “Su boca ya ni moverla puede”, “El canto no es lo tuyo Chiquis!!”, “Muy mal, grita no canta”.

Dicen que Chiquis Rivera quiere imitar la voz de su mamá “Me quedo con el recuerdo y las grabaciones de la Diva de la Banda, hay cosas que se heredan y son buenas, hay otras que por más que se imiten jamás llegan”, “Bonito tiene el pelo, pero la voz NADA!!”, “Jajajaja, ay no, puros gritos”, “Grita”, fueron otros de los comentarios que recibió de su interpretación. “Para mucho la trompa jajaja para mi nada que canta pero en fin ella dice que sí y sus fans dicen que sí… que le vamos hacer”, “en verdad no me gusta siempre esta muy esforzado. Ella es bonita y quizás para negocios pueda hacerle. Porque siendo honestos si ella no fuera hija de Jenni ni quien la pelara la verdad”, le dijeron.

Críticas para Chiquis por ‘imitar la voz de su mamá’ Lo internautas no ‘perdonaron’ a Chiquis cantando y continuaron con fuertes críticas: “Le queda mejor el papel de luchadora tiene buenos masos jajaja”, “Que cante en do… en donde no la escuchen”, “no sabe hacer nada y que pensaban que iba hacer era obvio cantar”, “Ay no, que horrible canta esa mujer”. “Ya aburre”, “de verdad, muy linda y todo pero el canto no es lo tuyo de verdad, no es hate”, “Canta! Cualquiera canta! Que tenga voz es muy diferente! Su hermana Jacqie si que tiene voz y sí canta”, “Esa no canta nada”,

“Horrible, omg que feo canta la gorda”, fueron parte de los comentarios al video de Chiquis cantando que lleva más de 53,666 reproducciones.

¿Problemas en la familia Rivera? La dinastía Rivera siempre está en el ojo del huracán, en su más reciente capítulo de escándalo se encuentra el video que demuestra que al parecer hay un distanciamiento entre Chiquis Rivera y sus tíos Juan y Rosie Rivera, ¿Motivo? sólo ellos lo saben. Y los rumores de dicho distanciamiento quedó más evidenciado en el video que salió hace unos días a la luz, donde en una reunión familiar se puede ver que la reacción de los tíos ante la presencia de Chiquis Rivera no fue buena, pues inmediatamente se pararon de la mesa.

¿Chiquis Rivera les ‘agüita’ la fiesta? Todo era felicidad hasta que doña Rosa Rivera pronuncia el nombre de Chiquis, quien según parece en estos momentos se encuentra un poco distanciada de sus tíos, y así quedó demostrado en el video publicado en la cuenta de Instagram de ‘escandalo_o’. En el video se observa como doña Rosa pasa la tarde en lo que parece una fiesta familiar; en la mesa se observan a sus hijos Juan y Rosie, quienes platican con los otros asistentes a la reunión, cuando el hombre que está grabando le pregunta a doña Rosa que cuándo va a cocinar comida con Chiquis.

¿Siguen los problemas en la dinastía Rivera? Muy contenta, doña Rosa inmediatamente le habla a su nieta Chiquis Rivera, y acto seguido, las caras largas de sus familiares no se hicieron esperar. El hombre que grababa el video insistía en la colaboración en la cocina de Chiquis y la matriarca de los Rivera. Cuando Chiquis se acercó a la mesa la primera en abandonarla, de forma muy discreta fue Rosie Rivera, minutos después Juan hizo lo propio, ambos intentaron disimular su incomodidad ante la llegada de la hija mayor de Jenni Rivera, con quien supuestamente llevan meses ‘distanciados’.