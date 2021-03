La imagen fue compartida a través de una cuenta de Instagram llamada Chiquis Rivera online, que es una cuenta creada por los fans de la artista musical, y en donde solo se dedican a postear fotos de la hija de la Diva de la Banda, en esta ocasión no fue la excepción.

Varios internautas no dejaron pasar la oportunidad de mandar sus opiniones al respecto: “cómo se parece a su hermosa mami en esta foto”, “Te pareces a tu mamá en esta foto”, “Wow que Bonita idéntica a tu mami”, “Te vez hermosa y Te pareces mucho ha tu Madrecita”.

Luego compartieron otra instantánea de la hija de Jenni Rivera, pero desde otro ángulo, luciendo el mismo atuendo y en donde aún se ve idéntica a su madre, esta imagen fue acompañada con una frase: “Mantente fiel a ti mismo y a tu visión. No dejes que la opinión de nadie te conmueva, escucha, pero ten confianza”.

También ha sido criticada por tratar de parecerse a su madre, como en esta instantánea, donde aparece Chiquis Rivera con un look muy único de Jenni Rivera, pero esta vez fue elogiada por los usuarios: “Me encantan tus zapatos y la gorra te vez linda”, dijo un seguidor.

El lucir con un atuendo vaquero, cada que se va a subir a un escenario, ya se ha vuelto en una costumbre para Chiquis, cabe recordar que su madre en ocasiones también lucia con este tipo de prendas, y con el gran parecido que poseen las dos, los fans se llegan a imaginar que es la Diva de la Banda.

“Como me encanta tu amor saludos”, “Hermosa…. Si no me equivoco esa foto fue en San Diego”, “Estás muy hermosa”, “saludos desde NJ mamacita eres mi amor platónico”, “Chiquis eres un ser infinitamente hermosa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores. Archivado como hija de Jenni Rivera Chiquis Rivera idéntica madre