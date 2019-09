Página

Chiquis Rivera apareció desde un hospital y encendió las alarmas entre sus fans

Sin embargo, una foto al lado de Lorenzo disparó las sospechas sobre un posible embarazo

En medio de la polémica surgieron varias teorías sobre lo que ocurrió con la hija de Jenni Rivera

Chiquis Rivera preocupó a sus fans al aparecer con suero desde el hospital. Sin embargo, una foto junto a su esposo levantó sospechas sobre un posible embarazo.

Desde su polémica boda, las cosas parecían ir ‘viento en popa’ para Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, quienes habían compartido la felicidad que significa el haberse casado.

No obstante, esos momentos de felicidad se vieron opacados con una nueva publicación de la hija de Jenni Rivera. En sus historias de Instagram, la cantante apareció en un video luciendo un tanto descompuesta y afirmando que tuvo que cancelar su presentación en el show de ‘Platanito’.

“Nada más les quería pedir una disculpa a la gente que fue a Platanito. No estuve ahí. Tenía todas las ganas de ir pero voy a estar el día 12. Hoy me desperté sintiéndome un poco mal y fue empeorando y tuve que ir a urgencias. Aquí estoy descansando un poco, espero que mañana me sienta mejor”, dijo Chiquis Rivera en el clip.

Posterior a esto, la cantante publicó otros videos donde se le observó con suero inyectado, hecho que encendió las alarmas entre sus fans.