Hermano de Chiquis Rivera asegura que Lorenzo Méndez la golpeaba

Hermano de Chiquis Rivera “soltó la sopa” ante inesperada pregunta

Johnny asegura que Lorenzo Méndez golpeaba a su hermana

“Se hace el importante el mantenido”, se puede leer en redes sociales

¿Será verdad? Johnny, hermano de Chiquis Rivera, harto de los cuestionamientos, aseguró que Lorenzo Méndez golpeaba a su hermana y los internautas no tardaron en reaccionar a esta afirmación.

A través de la cuenta de Instagram de Escándalo, se puede ver un video, el cual se retomó del programa Suelta la sopa, donde un reportero se dirige a Johnny después de haber abordado a Chiquis Rivera con poco éxito a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California.

¿Defendió Johnny a su hermana Chiquis Rivera de Lorenzo Méndez?

“Johnny, frente a Chiquis te pregunto, se dijo que tú fuiste uno de los factores en la separación de Lorenzo y Chiquis, ¿esto fue cierto? ¿Qué dices de esto?”.

Visiblemente molesto, el joven guardaba sus maletas en la camioneta que los esperaba afuera del aeropuerto sin responder a una nueva pregunta: “Johnny, ¿cómo era tu relación con Lorenzo? Porque se dicen muchas cosas en las redes sociales”.

Antes de subir a la camioneta, el hermano de Chiquis respondió con un “Si”, a una nueva pregunta: “¿Alguna vez tú viste a Lorenzo hacerle daño a Chiquis físicamente?”. De nueva cuenta, se le preguntó al joven que si él vio a Lorenzo golpear a la cantante y otra vez respondió de manera afirmativa. Ya no respondió si él la defendió…

En esta cuenta de Instagram, se compartió la siguiente observación: “Estas son palabras mayores!!! Johnny, el hermano de Chiquis contestó ‘Si’ dos veces a la pregunta de un reportero. Y la pregunta fue: ‘¿alguna vez tú viste a Lorenzo agredir a Chiquis físicamente ?’. Él contestó: ‘Si’. Ya tiempo atrás yo les hablé de este tema, el cual es delicado”.

Por último, se comentó que en esta relación si había habido violencia, pero que lo triste es que quieren dejar mal a una persona y no hablan de todo lo que pasó en ese casa: “Después de esto, muchas cosas van a salir ala luz. Ojalá. Y este niño no debería de opinar en algo que no le corresponde”.