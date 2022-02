Chiquis enciende las redes tras provocativo baile

Chiquis recibe duras críticas: “No sabe cantar” Chiquis Rivera baile TikTok: La chiquis lo vuelve hacer, y vuelva a encender sus redes sociales tras publicar un video reciente en donde aparece moviéndose al ritmo de una canción viral en la plataforma de TikTok. Y es que, la hija de Jenni Rivera movió su retaguarda al ritmo de la música, ¡para sacar la basura! No es la primera vez que Chiquis lo hace, pues es reconocida por enseñar demás y presumir sus atributos en videos y fotos cada que tiene ganas. La integrante de la dinastía de los Rivera se le ha visto envuelta en polémicas desde que se dio a conocer que no estaba incluida en el testamento de la herencia de su madre. Se luce en TikTok con atrevido baile A través de su cuenta oficial de TikTok, la intérprete de “Quiero amanecer con alguien”, decidió moverse al ritmo de una canción hip hop, podemos ver a la cantante sacando la basura y moviendo la retaguardia al ritmo de la música. Portando una bata con estampado de tigresa, la cantante dejó salir sus mejores movimientos. (Puedes ver el video aquí) “When you got junk in the trunk” escribió la hija de la Diva de la Banda, mientras que miles de usuarios acudieron a su TikTok para comentar lo que pensaban de los movimientos de Chiquis, ella no dejó pasar la oportunidad de lucir su atractiva figura, sabemos que a Chiquis le encanta captar la atención de sus millones de seguidores.

Chiquis Rivera baile TikTok: “Lo que dejó ir el Lorenzo” En los comentarios, podemos ver como, aunque muchos comentarios son acerca del atractivo de Chiquis, otros no dejaron pasar la oportunidad de hablar sobre “lo que dejó ir su ex”, Lorenzo Méndez integrante de la Banda el Limón, estos son algunos de los comentarios más destacados que se pueden ver en el video: “Mi sueño en persona, pura belleza”, “¿Todo eso dejó ir el Lorenzo?”, “Eres muy bonita chiquis”, “Mira nomas lo que dejo el Esteban😩”, “Le dieron las que me tocaban a mi”, “Lo que tiene gracias a su mamá”, “¿Quién se ve así de bien por las mañanas?”, “No lo obtuvo de su mamá, denle gracias a su cirujano”.

Chiquis Rivera baile TikTok: Critican a Chiquis, le dicen que siempre anda enseñando La hija de Mariposa de Barrio se caracteriza por subir atrevidas imágenes en donde deja lucir su figura, pero a algunos seguidores no les parece esto nada bien en lo absoluto, por ejemplo, en el mes de diciembre, Chiquis subió una foto arriba de un trineo, y le llovieron criticas: “Como siempre la Chiquis queriendo enseñar el jamón” Además de otros comentarios: “Tu eres la que está descongelado el polo norte”, “Una Diosa al igual que mi Jenny”, “Un cuerpo de fuego”, y muchos comentarios de fans que admiran la belleza de la cantante. Chiquis ha estado en el ojo del huracán desde que se dio a conocer la supuesta relación que mantuvo con Esteban Loaiza.

Chiquis Rivera baile TikTok: Chiquis recibe criticas por “no saber cantar” La hija de la Diva de la Banda, Chiquis Rivera, habló sobre su próximo sencillo. A través del programa de Chismes “Chisme No Like”, se le dio mas difusión al video de la hija de la Diva de la Banda, a través del post que se publicó, los seguidores comenzaron a lanzar fuertes críticas sobre su canción. “Se le acaba la respiración luego luego. Necesita una cubeta de agua”, “Tiene más volumen de cuerpo que voz!! Por favor no vayas a cantar esa canción, la echarás a perder… alguien, haga algo”, “Ay no la va a demandar Daniela Romo”, “¿Está cantando o narrando una historia?”, entre muchos otros más.

Baila así, tema que canta Chiquis con Thalía Ya se dio a conocer el nuevo tema musical que estrena Chiquis Rivera con quien colabora junto a la cantante latina Becky G y Thalía. Hace unas semanas, la hija de Mariposa de Barrio, estuvo presumiendo su aparición junto a estas dos intérpretes, y el tema está siendo un gran éxito en América Latina y Estados Unidos. Los fans de la cantante no tardaron en lanzar super buenos comentarios en uno de los dos videos que ha publicado la cantante recientemente. Dicho video de la canción “Baila así”, se estaría estrenando el 24 de enero. “So proud of you Janney!”, “Te amo @chiquis saludos desde Guatemala”, “A mí hija de 3 años le encanta el tema y a mí también”, “Que el éxito te siga acompañando”, entre muchos otros.

Chiquis Rivera baile TikTok: Lorenzo Méndez, ex de Chiquis, cae en los encantos de modelo británica El ex esposo de Chiquis Rivera, el integrante de la Banda El Limón, estuvo muy atento a las imágenes de una guapísima modelo británica, y es que algunas de sus publicaciones en Instagram, están llenas de likes por parte del cantante, quien recientemente, está estrenando nuevo look, estilo que decidió utilizar por este año nuevo. Demi Rose, es una modelo famosa, es británica y tiene un cuerpo hermoso, por supuesto que el cantante de banda no iba a dejar pasar desapercibido el ‘likear’ las fotos de la bella modelo. Demi se caracteriza por destacar sus “atributos” delanteros y traseros en todas sus fotos, y los likes rebasan los 800,000.

¿Chiquis planea quedar embarazada? Por su parte, Chiquis Rivera está estrenando nueva relación junto a Emilio Sánchez, y la relación va tan en serio que hasta han hablado sobre procrear un bebé y ella no está usando ningún tipo de anticonceptivo. En la cuenta de Instagram de Escandalo_o se dijo que fue en el último capítulo de su podcast, ‘Chiquis and Chill’, que la hija mayor de Jenni Rivera confesó que ella y su nuevo novio, están planeando tener hijos, en un futuro. “Sé que realmente quiere tener hijos”, expresó Chiquis Rivera a través de su podcast, la cantante había dicho antes que no estaba usando ningún tipo de anticonceptivos para lograr quedar embarazada. Las declaraciones por parte de la pareja no habían sido del todo concretas, si no fue que Chiquis dice estar tan enamorada, que planearía un futuro a lado de Emilio Sánchez.