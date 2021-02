Críticas de seguidores

Chiquis Rivera peso. Luego de visualizar las grabaciones de Chiquis Rivera, no podría faltar los comentarios de los haters que inmediatamente aparecieron para criticar a la cantante en las redes sociales.

Y es que el video donde está entrenando ha tenido una gran cantidad de reproducciones y comentarios que realizaron distintos usuarios con opiniones divididas.

Hubo quienes dijeron que la critican porque comparte todo lo que hace en su vida: “Por eso es que la critican, porque todo lo publica”.

Pero también hay quienes están de su lado: “Que problema con algunas personas, en vez de transmitir cosas positivas hacen y escriben todo lo contrario. Peor aún mujeres criticando a otras mujeres y así exigen respeto”.

“Vieja ridícula, no se para qué publica esas mam… como no publicó cuando se metía en la cama de su mamá con el mantenido del ex marido”, dijo un internauta.

“Lo que debería de hacer es dejar de tragar “, “Después que se hartó todo en Tulum”, “También tiene que parar el hocico”, “Y después se come 20 tortas y 10 tacos”, “Y después se hace una cirugía “, “Parece que sí le afectó lo que decían de ella”, fueron algunos de los comentarios.

