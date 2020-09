Siguen los insultos para Chiquis Rivera por medio de redes sociales

Le dicen ‘gorda’ y ‘naca’ a la cantante y no se queda callada

Además, publica foto con vestido apretado

“Ábranse perras”. Luego de que le dijeran ‘gorda’ y ‘naca’ a la cantante Chiquis Rivera, ella no se queda callada y responde, y por si fuera poco, publica una foto en sus redes sociales donde luce con vestido apretado.

No ha sido uno de los mejores años para la hija de Jenni Rivera, ya que recientemente anunció su separación definitiva de Lorenzo Méndez, además de que borró todas sus publicaciones de Instagram, pero regresó con todo hace un par de días.

A través de las redes sociales de Despierta América, se retomó un fragmento de las historias de Instagram de Chiquis Rivera donde responde a las personas que la llamaron ‘gorda’ y ‘naca’.

“Pero yo sé quien soy, estoy tranquila con la persona que soy, así que la gente puede opinar lo que quiera de mí y pensar lo que quiera y querer bajarme con decirme que estoy ‘gorda’, que soy una ‘naca’, no sé, son tantas cosas”, expresó la hija de Jenni Rivera evidentemente molesta.

De inmediato, la cantante se dirigió a sus seguidores para decirles que se imagina que ellos también han visto en redes sociales, más en Facebook, que estas personas hablan de más.

“Eso siempre va a pasar, no soy la primera, ni la única, ni la última. No se preocupen por lo que diga la gente, ‘el que dirán’, ustedes sigan siendo quien son, no cambien por lo que dice la otra gente, eso es muy importante”.

Seguidores de la cuenta de Instagram de Despierta América compartieron sus opiniones: “¿Se dan cuenta que son todas mujeres las que la insultan? Tú estás como a ti te dé la gana. Envidia”, “Me encanta su actitud, al fin y al cabo la gente va a hablar siempre”.

Y cuando daba la impresión que más usuarios se pondrían del lado de la cantante, la realidad fue muy distinta…

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ