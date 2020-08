Chiquis Rivera comparte su foto más sexy desde la cama y en bata de seda

La cantante posa junto a un oso de peluche y deja la duda si usa o no ropa interior

La hija de Jenni Rivera luce mucho mejor después de recuperarse del coronavirus

Vaya sorpresa fue la que se llevaron los admiradores de Chiquis Rivera, ya que compartió su foto más sexy desde la cama y en bata de seda posando junto a un oso de peluche y dejando la duda si usa o no ropa interior.

La cantante, quien luce mucho mejor después de recuperarse del coronavirus, compartió esta imagen en sus redes sociales, donde hasta el momento tiene más de 90 mil likes.

Perfectamente maquillada, Chiquis Rivera posteó en esta publicación: “Vibras de un flojo y sexy domingo… jajaja. ¿Quién más está siendo comido vivo por los mosquitos?”.

Famosos como su esposo, Lorenzo Méndez, el cantante Larry Hernández, La Veneno Sandoval, exconductora de Suelta la sopa, la conductora Clarissa Molina y el productor Pepe Garza, además de su abuelita, la señora Rosa, reaccionaron a esta fotografía en la que Chiquis Rivera posa de una manera sexy desde la cama y en bata de seda.

Larry Hernández, quien informó recientemente sobre su retiro de la red social Tik Tok después del anuncio de Donald Trump, le dijo a la cantante: “Ánimo, bendiciones”, mientras que la cantante Carolina Ross posteó emoticones de una carita enamorada y un corazón rojo.

Los halagos no pudieron faltar en esta ocasión para la hija de Jenni Rivera, a quien le cambió la cara después de haberse recuperado del coronavirus: “Mi mosha, amo al infinito”, “Te amo con todo mi corazón”, “Nuestra persona favorita”, “Todavía no me cabe en la cabeza porque eres tan hermosa”.

Algunos admiradores de Chiquis Rivera no dejaron escapar la oportunidad para expresarse de otras maneras después de ver esta sexy foto: “Que rica estás, bebé”, “Cosita hermosa”, “Chiquis chiquita preciosa”, “Pelucha”, “Ay, que linda, el oso y ella igualitos”, “Como quisiera ser el panda”, “Chiquita, me encantaría ser tu peluchito”, “Mamacita, que rica estás”.

Por otra parte, una usuaria abrió su corazón con la cantante y así se expresó: “Me encanta verte sonriente, los tiempos malos siempre pasan y nos dejan enseñanzas, continúa construyendo tu felicidad, muchos besos, linda abeja reina”.

Cuando daba la impresión que los halagos para la hija de Jenni Rivera terminarían, los mensajes seguían haciéndose presentes: “Estás bien preciosa”, “Que belleza de mujer”, “Que hermosa sales, te ves súper bien, hermosa, bonita”, “Que princesa tan bonita”, “Perfecta”, “Tu sonrisa es perecta @chiquis eres la mejor. Te amo infinitamente bebé“, “Nadie supera tu belleza”, “Eres toda una modelo hermosa”.

Por último, fue inevitable para una internauta recordar a la fallecida cantante Jenni Rivera, mamá de Chiquis Rivera,y así se expresó: “Bella, como su mami, nuestra Jenni Rivera, que te cuida donde quiera que estés”.