“Una vez más, es posible que no lo tengamos todo junto, pero juntos lo tenemos todo. Sé que la vida ha sido difícil y muchas personas los han decepcionado, pero una cosa en la que pueden contar con certeza es el amor y la pasión que mi corazón siente por cada uno de ustedes”, inicia el mensaje de Chiquis.

El mensaje, que iba dirigido a sus hermanos, también se podría interpretar como la respuesta de Chiquis Rivera a toda la polémica que se ha desatado por la herencia de su madre, y de la cual su tía Rosie Rivera dejará de ser albacea, pues al parecer los hijos de la cantante no están muy contentos con su trabajo.

“Desde que puedo recordar, tu bienestar ha sido una prioridad en mi vida, y lo seguirá siendo … porque me preocupo, porque es mi deber como tu hermana mayor y porque esa es la promesa que le hice a mamá. Sé que mamá no está aquí con nosotros, pero sé que nos está guiando y quiere lo mejor para nosotros”.

Y es que diversas fuentes señalan que por el momento Chiquis Rivera no le dirige la palabra a sus tíos Rosie y Juan, y con lo de la auditoría a las empresas de Jenni, se dice que doña Rosa está molesta con los hijos de la “Diva de la banda. “Estaremos bien, pase lo que pase. ¡Así es como fuimos construidos y así es como nos mantendremos #FirmeYSinTemor!”, escribió Chiquis en su mensaje.

El escrito de Chiquis continuó y es en las siguientes líneas en donde el mensaje parece ir dirigido no solo a sus cuatro hermano, sino también a los otros miembros de la dinastía Rivera, con quien según la reportan varios medios de comunicación estarían distanciados.

“No dejes que la opinión de otras personas sobre ti, especialmente aquellos que no te conocen realmente, o que se han preocupado lo suficiente durante los últimos 9 años como para simplemente preguntar, “¿Cómo estás? ¿Comiste hoy? ”, se puede leer en el mensaje. VER VIDEO AQUÍ

En el mensaje la también cantante hace referencia a que no deben de dar importancia a las opiniones de otros, pues refiera que esas personas no se han preocupados por ellos en los últimos 9 años, tiempo en que su madre perdió la vida en aquel trágico accidente aéreo.

“Afectan tu corazón o cambias la dirección de la misión que te propusiste conquistar. Puede que no tengas a tu mamá o papá aquí, PERO … tienes una hermana que está dispuesta a hacer CUALQUIER COSA para asegurarse de que tu corazón, mente y alma estén siempre bien. ¡Siempre! ¡No importa qué o quién! Te tengo”.

Chiquis Rivera aseguró en su mensaje que las críticas que han recibido desde la muerte de su madre, pueden haber afectado las metas que sus hermanos tenían, y hasta entristecido su corazón, sin embargo, les recuerda que a pesar de que ya su mamá no está con ellos, tienen una hermana mayor que los cuida.

Chiquis Rivera asegura que pase lo que pase siempre encontrará el camino para poder ayudar a cada uno de sus hermanos, tal u como su madre le enseñó: Y si no conozco un camino, lo descubriré tal como ella me enseñó. Esa es mi promesa para ti”.

“Eres más fuerte y más sabio que mucha gente que conozco, y me enorgullece decir que ayudé a criarte. Todo estará bien … Lo sé. Simplemente, porque cuando haces las cosas con buenas intenciones, Dios siempre te respalda. #ConDiosTodoSinElNada”.

Para terminar su mensaje, las palabras de Chiquis pueden entender también como un mensaje para sus tíos y abuela, por el asunto de la herencia, pues escribió: “Mamá, el plan que teníamos todavía funciona y sé que me estás ayudando y guiando desde donde estás. ¡Gracias! Lo veo y lo siento, a diario. Tú eres mi roca, y ahora el viento bajo MIS alas. Te extraño tanto”.

Se invierten los papeles

En un video que Jenni Rivera, que Chiquis subió a esa publicación, se puede ver a la desaparecida cantante decir unas conmovedoras palabras sobre su hija mayor, donde le expresaba su amor y agradecimiento porque sin ella, su carrera no hubiera sido igual.

“Te quiero, te amo, le doy gracias a Dios que tu eres mi hija, y que me permitió ser tu madre, y que has sido mi mano derecha, todos estos años como madre soltera tu has sido mi mano derecha, te quiero y te admiro, y si tu madre tiene las alas enormes para volar es porque tu ha sido el aire que tanto necesito”, decía Jenni en el video.