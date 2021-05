La Federación Mexicana de Futbol sorprende con sus “nuevas adquisiciones”

La cantante Chiquis Rivera es fichada por la FMF para animar a los aficionados para que apoyen al Tri

Además, Larry Hernández, Ana Bárbara y Los Ramones de Nuevo León se unirán a esta campaña ¿Ya es futbolista? Tras la controversia en que se ha visto envuelta en los últimos días al asegurar que su pérdida de peso, y por consecuencia, nueva figura, se debe a que toma agua de limón, la cantante Chiquis Rivera es fichada por la Federación Mexicana de Futbol. De acuerdo con información de Efe, la FMF contrató a la hija de Jenni Rivera, así como a los cantantes Larry Hernández y Ana Bárbara, además de Los Ramones de Nuevo León, entre otros, para que animen a los aficionados para que apoyen al Tri (Selección Mexicana de Futbol) en su regreso a los EE.UU. este verano. Chiquis Rivera, Larry Hernández y Ana Bárbara en “Somos Locales” Chiquis Rivera, junto a Larry Hernández y Ana Bárbara, entre otros, se unieron a la campaña “Somos Locales”, que destaca la herencia de los inmigrantes mexicanos y los mexicoestadounidenses y está dirigida a los millones de seguidores del Tri en Estados Unidos. Por su parte, Larry Hernández, dijo que está muy emocionado por participar en esta campaña “llena de cultura”, con la que se busca mostrar que los estadounidenses de origen mexicano y los inmigrantes de ese país “se sienten en casa aquí y también allá”

Buscan unificar, recordar y realzar la cultura méxico americana Por su parte, el conjunto norteño Los Ramones de Nuevo León fueron los encargados de realizar el tema oficial de la campaña “Somos Locales” en redes sociales. Se trata de una versión de la canción “México-Americano”: “Somos Locales unifica, recuerda y realza la cultura méxico americana con el objetivo de empujar a los hinchas a apoyar al combinado nacional, expresaron integrantes de esta agrupación musical. La Selección Mexicana de Futbol arrancará el próximo 29 de mayo en Dallas su intensa presencia en los Estados Unidos en los próximos meses con su enfrentamiento contra el combinado nacional de Islandia. Posteriormente, jugarán el 3 de junio en Denver, Colorado, las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Costa Rica, mientras que la otra plaza en la gran final del 6 de junio se dirimirá entre Estados Unidos y Honduras.

Intensos duelos para la Selección Mexicana de Futbol Precisamente ante Honduras, la Selección Mexicana de Futbol tiene marcado un partido amistoso el 12 de junio en Atlanta, duelo de preparación de cara a su participación en la Copa Oro, la cual se disputará del 10 de julio al 1 de agosto en los Estados Unidos. Previamente, la Selección Mexicana de Futbol se medirá el próximo 30 de junio a Panamá en un partido amistoso en Nashville, Tennessee, previo a su participación en la Copa de Oro, en la que defenderá el título (Con información de Agencia Efe).

Chiquis Rivera confiesa lo que hizo al estar sin algún hombre Chiquis Rivera ‘subió la temperatura’ con una canción y video demasiado sexy que dejó a muchos con la boca abierta porque la hija de Jenni Rivera se puso muy candente frente al micrófono y dejó entrever que a falta de un hombre por su separación con Lorenzo Méndez, ‘las noches se le ponen difíciles’. El video fue compartido en la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ en donde se recopilan las historias que subió Chiquis Rivera donde en el estudio de grabación comparte una canción bastante explícita incitando a la sensualidad, de la que ella siempre hace alusión en sus fotos y en su personalidad; “Estoy escribiendo la canción más sexy de todas. ¿Están listos?”.

Con dedicatoria especial “Te volvi a ver, sentí ese fuego que me sube de nivel, aquí arriba el calor se siente bien, ¿cuántas veces soñé recorrer tu piel?”, comienza cantando Chiquis Rivera con toda la actitud sensual que la caracteriza forzando su voz para que la grabación quede lo más sexy posible. Sin embargo, la letra de la canción de la hija de Jenni Rivera subió la temperatura conforme avanzó y sin duda creará polémica: “…Una y otra vez tan sólo con pensarte me dan ganas de desnudarme poquito a poco, dejarte loco, deja que yo me encargue”, continuó cantando, hasta que se atrevió a insinuar lo más fuerte…

Chiquis Rivera invita a disfrutar “su fruta” Cuando estuvo a punto de terminar el video de la grabación de la canción de Chiquis Rivera, soltó tremenda bomba con una letra bastante fuerte: “Ven disfruta mi fruta, te gusta, quieres probarme’, naturalmente hablando de su trasero que siempre da de qué hablar. La canción de Chiquis Rivera se llamará ‘Pa Ti’, similar al título que actualmente promociona JLo y Maluma, a quien aplaudió por su ‘regreso’ con su ex, Ben Affleck… ¿será que Chiquis Rivera manda una dedicatoria con la letra de la misma a un ex y pudiera tratarse de Lorenzo Méndez?

Escribió esta canción en una “noche de calentura” La descripción del video en el Instagram de Chamonic fue el siguiente: “Chiquis dice que grabó la canción más sexy de la historia? O de su historia? Aquí ella canta un pedacito, para que no digan que no la apoyamos en su música… “Escribí esta canción en una noche de calentura sola”, aseguró. Pero naturalmente, las burlas a la letra de la canción de Chiquis Rivera no pararon y sin piedad, se pusieron a criticar: “Más bien está platicándola, Jaja!! Esa muchacha no canta, yo no sé cómo la sigue la gente, hay cantantes con talento pero no pegan por que no les dan la oportunidad!!!”, “Cada día me sorprendo mas que ganara un Grammy”.

“Esa mujer no canta” Los comentarios continuaron: “Cristo redentor, mándale una señal a esta mujer para que entienda que no canta”, “De verdad que por respeto a mi diva nunca comento nada de Chiquis, pero es que también Chiquis no coopera con uno, pobrecita, por más que trata, nada mas no puede”, “Jajaja, disfruta mi fruta, morí con esa parte”. Chiquis Rivera no ve la suya con las ofensas por parte de la gente: “Ay Dios santo, qué feo canta esta señora, que alguien le diga que se calle, aun no puedo creer que ella ganó un Grammy y mas aun que alguien pague por oírla y verla, hay niveles y este es el más bajo”, “Por favor póngale un tapón en la boca”, “De plano que uno no quiere decir nada y ella se pone de pechito”, “No pues wow a lo que hemos llegado”.

Chiquis Rivera compartió un mensaje en “nombre de Dios” Por si fuera poco, con su canción sensual, inmediatamente después usó a Dios con un mensaje para ‘levantar’ el ánimo de las personas: “Tal vez Dios está usando la batalla en la que estás para prepararte para las bendiciones que están llegando”, escribió la hija de Jenni Rivera, que es muy creyente en la religión. Sin embargo, no ve la suya y volvió a ser criticada por la gente debido a su ‘limitada’ voz: “Por favor ayúdenla a que aterrice”, “Dios mío, esta mujer no deja de hacer el ridiculo, pero que feo CANTA!”, “Está cantando o hablando”, “Pobrecita, ni cómo ayudarla”, “Pobrecita, por más que intenta cantar, la cantada no es para ella, su hermana Jacqie sí canta, mejor que se retire de todo porque la verdad no le veo futuro en el mundo artístico, solo en chismes” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).