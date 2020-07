Chiquis Rivera en una nueva polémica

La cantante estalla contra quienes no le creen que tiene coronavirus

“Nunca haría esto ni jugar con mi salud por publicidad”, dijo la hija de Jenni Rivera

¡No aguantó más! La cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, estalla contra quienes no le creen que tiene coronavirus. En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, y que se puede observar en la cuenta oficial de Instagram de Mundo Hispánico, Chiquis Rivera no se guardó nada y se fue con todo contra sus detractores, quienes no creen que ella, y de paso su esposo Lorenzo Méndez, tienen coronavirus.

Después de saludar a sus fans y desearles un bonito y productivo día, la cantante comentó que, de cierta manera, le da pena tener que hacer este video y aclarar ciertas cosas que siente que no son necesarias, aparte de que se considera una mujer transparente y muy honesta, pero que ya se enfadó.

“Me habló mi abuelito (don Pedro Rivera) en la mañana y me dijo que alguien le había comentado, alguien del medio, que pensaban o que estaban diciendo que la declaración que di de que yo y Lorenzo salimos positivos del Covid (coronavirus), que era por publicidad”.

Chiquis Rivera compartió que no es la primera vez que le comentan algo así, pero que su abuelito si estaba molesto y preocupado, aunque tanto ella como Lorenzo se encuentran bien, pero si ha tenido días pesados por consecuencia del coronavirus.

“Mi abuelita (la señora Rosa Rivera) me había comentado que alguien más había dicho eso también, una persona que no quiero mencionar, porque lo que él quiere es que yo mencione su nombre y que a él yo le dé publicidad”, confesó la hija de Jenni Rivera, además de asegurar que ignoró a esta persona, que está en un medio de comunicación de México y que siempre dice cosas negativas de ella.

“La verdad, de corazón, no le deseo a nadie esto, a nadie. La verdad, hay días, hay momentos, que me siento bien, hay momentos que me siento muy mal, es algo muy raro, no sé explicar lo que mi cuerpo, lo que mi mente está sintiendo, este virus es real, mi gente, es real, y nunca haría esto ni jugar con mi salud por publicidad”.

De nueva cuenta, Chiquis Rivera se lanzó contra las personas que han asegurado que no está contagiada de coronavirus, llamándolas ignorantes, por lo que espera, y le pide a Dios, que esta enfermedad no le pegue a nadie, además de compartir que a ellos no les ha pegado tan fuerte esta enfermedad, a diferencia de otras personas.

Un poco molesta e incómoda por hacer esto, la cantante mostró “el papel” donde dice que Lorenzo y ella dieron positivo al coronavirus. Cabe resaltar que Chiquis Rivera se hizo dos pruebas y en ambas salió positiva.

“No siento que sea necesario que tenga que hacer esto, la verdad me molesta, pero no soy una persona que le gusta echar mentiras ni hacer cosas para llamar la atención ni para publicidad”.