Chiquis Rivera se muestra llena de ‘rabia’ por lo sucedido a la soldado Vanessa Guillén

La hija de Jenni Rivera alzó la voz y estalló contra el sistema militar

Chiquis Rivera hizo una dura exigencia a toda la gente por Vanessa Guillén

La indignación en los últimos días tras el terrible asesinato de la soldado Vanessa Guillén que estaba desaparecida desde el mes de abril, crece en la comunidad hispana de EE.UU. y ahora fue Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, la encargada de alzar la voz por la familia y por el atroz acontecimiento, mandando un sentido mensaje y haciendo una exigencia.

En medio del escándalo por su separación y ahora ‘reconciliación’ con Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera se dio un tiempo para estar al pendiente del caso que está conmocionando a todo el país, pues esta semana se dio a conocer a los dos presuntos asesinos de Vanessa Guillén quienes la abrían golpeado con un martillo, después intentaron quemar su cuerpo y finalmente la habrían cortado en pedazos para sepultar sus restos.

“Creo que muchos de nosotros nunca perdimos la esperanza que llegarás a casa bien y sana. Me parte el corazón leer como te quitaron la vida. Me da coraje, me da impotencia y ganas de gritar!! No es JUSTO que esto pase especialmente en nuestro sistema militar donde nuestros soldados deben ser protegidos. ¡Que decepción!!!! #VanessaGuillen you will never be forgotten! Le mando un fuerte abrazo lleno de AMOR a la familia de Vanessa. Estoy con ustedes en su dolor, y creanme que los entiendo. Aquí frente de la gente que me sigue les doy mi palabra de ayudarlos en lo que yo pueda. Hay que darle una despedida bonita de este mundo, para que el cielo la reciba como se lo merece. #JusticeForVanessa”, escribió la hija de Jenni Rivera en su Instagram con una fotografía de la víctima.

Rápidamente los comentarios para apoyar la justicia en el caso de Vanessa Guillén no se hicieron esperar y varias personas manifestaron su sentir al respecto: “Necesitamos una ley de Vanessa. No más calladas”, “Esto me hace sentir enferma solamente de saber lo que pasó”, “Así es, yo como mamá me da tanto coraje en saber lo que le hicieron y mucha tristeza en saber que no an hecho nada por ella”, “Es la corrupción que hay dentro de las bases militares, es muy sabido, sólo que el Gobierno no lo va a andar diciendo. Las mujeres son y serán las más afectadas en esas bases”.

Pero las personas siguieron manifestando su coraje a lo expresado por Chiquis Rivera: “Que se haga justicia por esta niña”, “Qué coraje”, “Me da mucha tristeza”, “No entiendo por qué pasa eso si según es defensa, no debe de pasar, a mi también me da coraje que no haya protección más por las mujeres militares, que pasa autoridades porque no blindar a nuestros soldados más mujeres que son las más acusadas, en esto”, comentaron.

Y es que la atrocidad de lo que pasó con Vanessa Guillén también va a provocar varias marchas en distintas ciudades de EE.UU.