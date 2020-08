Chiquis Rivera confiesa lo que todos sospechaban de su esposo Lorenzo Méndez

Revela a Carolina “La Veneno” Sandoval lo que hizo cuando estuvieron separados

Explica que lo hizo para no lastimarse durante el proceso de la separación

Chiquis, hija de Jenni Rivera, por fin confiesa lo que hizo mientras estuvo separada de su esposo Lorenzo Méndez y a través de una entrevista con la presentadora Carolina “La Veneno” Sandoval Guzmán, reveló lo que todos sospechaban de él.

Mediante la cuenta de Instagram de espectáculos de Chicapicosa2, la cantante se sinceró con la venezolana, quien recién fue despedida del programa Suelta la Sopa, y detalló lo que hizo para no sentirse para no lastimarse.

Resaltando que la sinceridad y honestidad es una de sus cualidades, Chiquis Rivera no tuvo más remedio que contestar a las preguntas que le hizo la controvertida conductora, quien ahora se estrena con un programa y continúa con el de El Trasnocho.

Desde que la dieron las gracias de Telemundo, en solo unos días, la venezolana dejó claro que su talento tiene para pelear el rating a cualquiera y así lo demostró al lograr el millón de visitas en sus redes sociales.

Y ahora lo dejó más en claro con esta entrevista que tan solo en la página de @chicapicosa2, superaba las 7 mil 400 reproducciones con poco más de 60 comentarios.

En su inicio de entrevista, “La Veneno” Sandoval parece que aún tiene algunos resentimientos con algunas personas y lo reveló de la siguiente manera.

Veneno: “Tú eres una de las que sí le voy a dar mi nuevo teléfono, tú sabes que cuando uno hace cambios importantes en la vida, debes tener todo nuevo…”

Chiquis: “Sí, yo soy de esas de que cuando, vamos a hablar un poquito aquí entre amigas, cuando Lorenzo y yo nos dimos nuestro espacio, yo fui y me puse extensiones larguísimas porque uno necesita un cambio, cuando uno está así, necesitamos refrescar todo, cambiar el número, cambié muchas cosas, ya regresamos y todo muy bien verdad, pero en esas semanas yo sí necesitaba sentirme como otra Chiquis y que te entiendo completamente, he cambiado el número no sé cuántas veces”.

Veneno: “¿Entonces estás admitiendo que le cambiaste el número a Lorenzo para no tener la necesidad de… la llamada?”

Chiquis: “Te voy a ser honesta, ese es mi problema que soy muy honesta y transparente y luego me meto en cosas, no cambié el número, esta vez no lo cambié pero sí lo bloqueé”.

Veneno: “Ay a mí me da por lo mismo Chiquis, yo bloqueo a la gente y te voy a decir una cosa, al principio decían que cuando pasó toda esta ruptura, tú bloqueaste a Lorenzo también en las redes sociales, ¿Eso fue verdad?”

Chiquis: “No lo bloqueé, lo paré de seguir, este es el problema mujer, pues porque me caes bien, y eres muy neta como yo, casi nunca hablo de esas cosas pero si me preguntan ciertas cosas, a ti te las voy a contestar, pero esta vez no lo bloqueé, pero sí lo dejé de seguir porque soy el tipo de persona, no quiero ver lo que está haciendo, porque obviamente siempre ha habido amor, no quiero ver lo que está haciendo, lo que va a subir, mejor no seguirlo para no lastimarme”.

Veneno: “Y tú sí eres transparente, tú haz demostrado a lo largo de toda tu vida pública…”

