Chiquis Rivera sorprende con un detalle muy especial

La cantante le envía flores a la mamá de Lorenzo Méndez y ella le responde

“En un matrimonio, los dos son culpables de lo que pasa…”, expresó Paula Méndez

¿Volverá con su exesposo? La cantante Chiquis Rivera le envía flores a la mamá de Lorenzo Méndez, Paula Méndez, y ella le responde de la forma menos esperada: confiesa que la sigue queriendo.

Fue en la cuenta de Instagram del programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se compartió la reacción de la mamá de Lorenzo Méndez al recibir este detalle de la hija de Jenni Rivera.

“Un hermoso ramo de rosas recibí de Chiquis. Gracias, mija, siempre estás en mis oraciones, que Dios te dé mucha felicidad y muchas bendiciones, te lo mereces, eres una persona muy noble y de muy buen corazón”.

Paula Méndez aprovechó la ocasión para decir que su hijo, Lorenzo Méndez, es “una gran persona y un excelente hijo”, y que siempre se ha preocupado por sus padres, además de hacer una aclaración:

“Si yo mandé las gracias a Chiquis no es porque crea que él fue el culpable de lo que pasó. En un matrimonio, los dos son culpables de lo que pasa, de los problemas de ellos y la amistad que yo tuve con Chiquis es muy aparte”.

También, la mamá de Lorenzo Méndez dijo que ella no es nadie para juzgar a la hija de Jenni Rivera y que solo Dios puede hacerlo.

“Dios nos dice: ‘no critiquen para que no los critiquen, no juzguen para que no los juzguen, que ni yo he juzgado todavía. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera pieda'”.

Antes de concluir con su mensaje, Paula Méndez pidió un favor muy especial a los usuarios, que te compartiremos en la siguiente página…