La enfermedad que hizo que Chiquis Rivera parara con su ajetreada vida

La cantante afirmó que no se lo deseaba ni a “su peor enemigo”

¿Qué le pasó a Chiquis Rivera? No se lo desea ni a su peor enemigo. La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, enciende las alarmas al revelar en redes sociales la terrible enfermedad que hizo que su cuerpo parara de una vez por todas: “Me asusté… mi cuerpo estaba ya como que no podía”. ¿Qué le habrá pasado a Chiquis? Hace unos días atrás Chiquis Rivera causó gran revuelo al aparecer en los premios La Radio 2021, los cuales se llevaron a cabo en la Ciudad de México, lugar en el que fue recibida con flores y obsequios de sus fieles fanáticos, y en un encuentro con la prensa reveló que la ha estado “rogando” a Lorenzo Méndez para que ya le firme el divorcio. CHIQUIS RIVERA SALE DE SU REPOSO Y HABLA DE LA ‘TERRIBLE’ ENFERMEDAD QUE TUVO Fue en los días de este evento donde la hija de Jenni Rivera se enfermó terriblemente, a tal grado de alejarse de las redes sociales por unos días y parar con su apretada agenda, la cual desde hace varios días no ha finalizado debido a las diversas presentaciones de sus nuevos sencillos. Esta ausencia por su puesto que no pasó desapercibida para sus más de cuatro millones de seguidores, quienes se preguntaron qué le había pasado a la sobrina de Lupillo Rivera. Ante estas dudas de sus fanáticos, Chiquis Rivera salió de su reposo e informó que desde hace varios días fue detectada con una “grave” enfermedad en la garganta.

¿QUÉ LE PASÓ A CHIQUIS RIVERA? Mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, Chiquis Rivera contó que había pasado con ella en los últimos días y porqué no había estado tan activa en redes sociales como era su costumbre, afirmando que antes de presentarse en los premios había “pescado” una enfermedad: “Quiero decirles que gracias a Dios ya estoy bien, nos fue muy bien en la Ciudad de México y en los premios La Radio”, inició Janney con el semblante un poco cansado y sin maquillaje. “Yo me enfermé, me dio un resfriado, fue el martes cuando me empecé a sentir mal”, comentó a través de un video.

“ME ASUSTÉ, MI CUERPO ESTABA COMO QUE YA NO PODÍA MÁS”, DICE CHIQUIS RIVERA AL REVELAR ENFERMEDAD Tras esto, Chiquis reveló que incluso horas antes de presentarse en los premios La Radios 2021, los cuales fueron llevados en la Ciudad de México, tuvo que ser inyectada, ya que su garganta se había cerrado por completo, tiempo después le detectaría una enfermedad un poco más grave si no era atendida a tiempo: “El miércoles, me desperté el día de los premios con la garganta cerrada, me asusté, me pusieron una inyección y así me fui, cantamos en vivo pero nos fue super bien, pero ya llegando mi cuerpo estaba como que ‘ya no”, adelantó a través de redes sociales, afirmando que después del evento su cuerpo ya no estaba al cien.

¿QUÉ ENFERMEDAD TUVO LA HIJA DE JENNI RIVERA? Después de esto, la hija de Jenni Rivera tuvo que parar con su apretada agenda, y darse varios días de descanso, en los cuales tenía que tomarse los medicamentos que su doctor le había recetado, sin embargo, su malestar iba más allá de un solo resfriado como ella creía. El portal People en español argumentó que Chiquis se había enfermado de faringitis, una enfermedad que se supone es una infección bacteriana, la cual si no es tratada con tiempo puede traer graves consecuencias fatales a su salud, afortunadamente Janney había tomado los antibióticos necesarios que el doctor le había recetado.

“NO SE LO DESEO NI AL QUE HABLA PESTES DE MI”, AFIRMA CHIQUIS RIVERA DE LA ENFERMEDAD QUE TUVO VARIOS DÍAS Chiquis Rivera afirmó a través de redes sociales que está enfermedad había sido de la peores que había sufrido, revelando que “no se lo deseaba ni a las personas que hablara pestes sobre ella” ya que era un proceso muy doloroso debido al dolor intenso de garganta”: “Es lo peor, no se lo deseo ni a la persona que hable pestes de mí, es horrible y fatal” (…) Afortunadamente ya me siento mejor, solo me duele la garganta un poquito más en las noches y en las mañanas. No tengo COVID, no se preocupen, hice dos pruebas y salieron negativos, gracias a Dios.”

TRAS ENFERMARSE, CHIQUIS RIVERA INFORMA QUE SE MUDÓ… ¿SOLA? A través de estas historias publicadas en su cuenta de Instagram, Chiquis también reveló que se estaba mudando de casa, algo que también podría ser un proceso bastante cansado para todos, en donde informó que ya estaban en la casa nueva después de varias semanas, pero ¿se habrá mudado sola? “Ya nos mudamos, ya estamos en la casa nueva y estoy muy feliz, ya me siento mucho mejor”, cabe destacar que ese plural del que habla podría tratarse de su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, que si bien no lo dijo de manera directa, muchos apuntan que es muy probable que ya compartan la misma casa.

JANNEY CONFIESA LA DIFERENCIA ENTRE SU EX LORENZO MÉNDEZ Y SU NUEVO NOVIO EMILIO SÁNCHEZ Antes de que Chiquis Rivera diera a conocer la enfermedad que la hizo alejarse varios días de su ajetreada vida, en su regreso a Estados Unidos, Janney ofreció una entrevista con algunos reporteros, en donde confesó la diferencia que había entre su ex Lorenzo Méndez y su nuevo novio, el fotógrafo Emilio Sánchez. Y es que a pesar de que en ese momento ya tenía molestias en la garganta, la intérprete atendió de manera muy amable a los reporteros que la estaban esperando a su llegada, algo que le reconocieron los usuarios, aunque uno de ellos de plano le dijo que no debería cantar y que se dedicara a otra cosa.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LORENZO MÉNDEZ Y EMILIO SÁNCHEZ? En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, y que a la fecha tiene más de 4 mil reproducciones, se puede ver a Chiquis Rivera con un look informal y usando todo el tiempo su cubrebocas, reveló todo sobre su presentación y parte de su vida: “Contenta, cansada, como me pueden escuchar, ronca, Nos fue muy bien (en los Premios de la Radio), condujimos, cantamos”, expresó la hija de Jenni Rivera, quien se mostró sorprendida cuando le mencionaron sobre un posible veto de la cadena Televisa: “A mí nadie me ha dicho eso, no creo, la verdad”.

¿LORENZO MÉNDEZ TIENE AMENAZADA A CHIQUIS RIVERA? Aunque su cansancio era más que evidente, Chiquis Rivera siguió respondiendo los cuestionamientos de la prensa e incluso evitar caer en provocaciones cuando alguien le preguntó si Lorenzo Méndez la tiene amenazada y por esa razón no quiere firmar el divorcio. “No quiero tener una mala relación con él, yo le deseo lo mejor, no quiero problemas, la verdad, no creo que tenga miedo, no tiene por qué tener miedo”, dijo la hija de Jenni Rivera, quien aseguró estar contenta con su relación con el destacado fotógrafo de la cantante Becky G, Emilio Sánchez.

“ES MUY BUEN MUCHACHO” Al mismo tiempo que firmaba autógrafos, la hija de Jenni Rivera confesó las principales diferencias entre su ex, Lorenzo Méndez, y su nuevo novio: “(Emilio) es muy buen muchacho, estoy muy agradecida por haberlo conocido, me la estoy llevando día tras día y me valora, me quiere, me respeta”. Al mismo tiempo que firmaba autógrafos, la hija de Jenni Rivera confesó las principales diferencias entre su ex, Lorenzo Méndez, y su nuevo novio: “(Emilio) es muy buen muchacho, estoy muy agradecida por haberlo conocido, me la estoy llevando día tras día y me valora, me quiere, me respeta”, respondió en ese momento la hija de Jenni Rivera. PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ. ALGUNAS IMAGENES SON DE ESTE VIDEO