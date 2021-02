La cantante Chiquis Rivera enciende las redes sociales con tremendo vestido rojo

La imagen dejó a varios seguidores con la boca abierta

“El amor propio es cuando sabes que no eres perfecta físicamente, ni como persona”, escribió

¡On fire! Nuevamente la cantante Chiquis Rivera enciende las redes sociales con una imagen que dejó cautivados a todos sus seguidores, al lucir un vestido rojo que la hace ver muy sensual.

Últimamente la polémica hija de Jenni Rivera ha subido la temperatura en su cuenta de Instagram, compartiendo imágenes muy ardientes que dejan a los internautas con la pupila deleitada.

En esta ocasión, Chiquis apareció en una foto luciendo un elegante y largo vestido en color rojo, a la prenda se le ven dos aberturas: una en el pecho y otra en la pierna, que la hacen lucir sexy. También lleva zapatillas trenzadas del mismo color.

“AMOR A MI”

La artista musical acompañó la candente fotografía con un mensaje motivacional donde deja saber que se tienen que amar como son, ya que nadie es perfecto en esta vida. “El amor propio es cuando sabes que no eres perfecta físicamente, ni como persona… pero te aceptas, te amas y haces lo posible de hacer los cambios necesarios para mejorar en todos los aspectos! “.

Y es que en estos días la cantante ha lanzado una línea de maquillaje que promociona en su red social. Estos productos llevan el nombre de “Amor a mi”, de su compañía de belleza “Be Flawless Skin”.

Cabe recordar que últimamente ha sido criticada por su físico, hasta llegar en un punto que ya no aguantó tantos comentarios que la molestan al decirle que está pasada de peso y deja salir todo lo que siente en un video que apareció en Instagram.

“Desde el inicio de mi carrera siempre han hablado mal de mi, especialmente ahora que me fui a Tulum y me vieron en un bikini, si uno no se ama especialmente en estos días, en los que es tan fácil criticar detrás de un teléfono, detrás de una computadora, detrás de una cuenta falsa, imagínense”, dijo la cantante.