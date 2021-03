Chiquis Rivera en tanga blanca

En una de sus últimos post, la artista musical, compartió en la red social un video donde se encuentra sentada de espaldas a la cámara, luciendo un diminuto bikini blanco en forma de tanga, a Chiquis no le importó mostrar su celulitis, ante los seguidores que quedaron asombrados por la increíble figura que presumió.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!”, fue la frase que escribió en la publicación donde aparece con su tanga blanca, sentada disfrutando de la vista del mar de una de las playas de México.