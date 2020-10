Se filtra revelador video de Chiquis Rivera

La cantante sigue de fiesta com empresario, ¿encontró nuevo amor o está ‘aprovechando el trabajo’?

Por su parte, Lorenzo Méndez toma drástica decisión

Y esta historia continúa. Se filtra revelador video de la cantante Chiquis Rivera donde se ve que sigue de fiesta con empresario, conocido como Mr Tempo, con quien ya la captaron besándose, mientras Lorenzo Méndez toma drástica decisión.

Fue el actor Salvador Zerboni quien ventiló a Chiquis Rivera al compartir varios videos en sus historias de Instagram que retomaron las redes sociales del programa Suelta la sopa.

De lo más contentos, en esta publicación se pueden ver al actor Salvador Zerboni junto a Chiquis Rivera y el empresario Mr Tempo, así como al también actor Alexis Ayala y otras amistades.

“Ahí cabemos todos. Estamos firmando un gran contrato en El peladito”, expresó Zerboni, quien después gritó con mucha emoción: “¡Mr Tempo!”.

Es muy evidente que el empresario y Chiquis Rivera se la están pasando de lo mejor mientras brindan por esta nueva aventura, pero ahora se filtran videos y fotos besándose: “¡Emocionada por lo que viene! No puedo esperar para compartirlo con ustedes. ¡Gracias Mr Tempo por creer en mí! Vamos con todo!”, expresó la hija de Jenni Rivera en su cuenta oficial de Instagram.

No pasó mucho tiempo para que los seguidores de Suelta la sopa reaccionaran a este video: “Bendiciones, Chiquis”, “Se lo merece, bien por ella”, “Éxito mi niña, muchas bendiciones, sigue mirando hacia el futuro, nunca hacia atrás”, “Vamos, bella, felicidades, disfruta tus logros”, “Esa anda caliente, que busque a Loaiza”.

Por último, una usuaria no olvidó a Lorenzo Méndez, exesposo de Chiquis Rivera, quien tomó una drástica decisión: “Pobre Lorenzo Méndez, pero al final no sabemos que le hizo él a ella para revolcarle en la cara este tremendo cuerno”. Pero esto no sería todo porque ya los captaron besándose, en la siguiente página te mostramos la evidencia…

